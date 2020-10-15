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На территории областного онкодиспансера начали строить новый корпус

Здание будет высотой в два этажа и площадью в 1000 квадратных метров

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Корпус планируют возвести до конца этого года

Корпус планируют возвести до конца этого года

На территории областного онкодиспансера строят новый корпус

На территории Новосибирского областного онкодиспансера на улице Плахотного начали возводить новый корпус — в нём будет дневной стационар.

— Корпус будет предназначен для отделения химиотерапии на 30 коек. Сейчас пациенты, находящиеся на дневном стационаре, получают химиотерапию наряду с пациентами круглосуточного стационара. Со строительством нового корпуса потоки пациентов будут разделены. Кроме того, в круглосуточном стационаре за счет освобождения помещений добавятся коечные места. Это позволит увеличить мощности клиники и дополнительно пролечить около 650 случаев, — сообщили в Новосибирском областном онкодиспансере.

Новый корпус будет высотой в два этажа и площадью в 1000 квадратных метров. Строительство планируют завершить до конца года.

Представители онкодиспансера сняли на видео начало работ.

В конце августа министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт назвал основную площадку, где может появиться новый онкоцентр.

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онкодиспансеронкологиярак
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