На территории областного онкодиспансера начали строить новый корпус

На территории областного онкодиспансера строят новый корпус
На территории Новосибирского областного онкодиспансера на улице Плахотного начали возводить новый корпус — в нём будет дневной стационар.
— Корпус будет предназначен для отделения химиотерапии на 30 коек. Сейчас пациенты, находящиеся на дневном стационаре, получают химиотерапию наряду с пациентами круглосуточного стационара. Со строительством нового корпуса потоки пациентов будут разделены. Кроме того, в круглосуточном стационаре за счет освобождения помещений добавятся коечные места. Это позволит увеличить мощности клиники и дополнительно пролечить около 650 случаев, — сообщили в Новосибирском областном онкодиспансере.
Новый корпус будет высотой в два этажа и площадью в 1000 квадратных метров. Строительство планируют завершить до конца года.
Представители онкодиспансера сняли на видео начало работ.
В конце августа министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт назвал основную площадку, где может появиться новый онкоцентр.