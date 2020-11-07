5 новосибирцев скончались от коронавируса — самому молодому было 32 года

Еще 5 новосибирцев скончались от коронавируса. Об этом сообщил оперштаб региона.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 32 лет, женщины в возрасте 58 лет, 82 года и две женщины в возрасте 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 617 человек, — говорится в сообщении.



В отделениях интенсивной терапии находится 121 человек. На ИВЛ — 34 пациента.



От коронавируса умирают не только пациенты, но и медики: НГС опубликовал страницу памяти, где собрали всё, что известно о 16 погибших.

