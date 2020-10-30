«Пришлось побегать»: о чем говорят в очередях за антибиотиками — репортаж из аптек Новосибирска

Новосибирцы встали в очереди за антибиотиками
В четверг, 29 октября, в муниципальную сеть новосибирских аптек поступила долгожданная партия антибиотиков: «Левофлоксацина», «Азитромицина» и «Левомицетина». До этого в Новосибирске несколько недель было невозможно достать лекарства: люди просили помощи у родственников из других городов, а из стационаров не выпускали пациентов на амбулаторное лечение.
После резонанса в город доставили 14 тысяч упаковок антибиотиков, но в мэрии заявили, что этой партии хватит только на 7 дней. Корреспонденты НГС прошлись по аптекам муниципальной сети, чтобы узнать, есть ли антибиотики в наличии и можно ли купить таблетки про запас.
В муниципальной аптеке на Ленина, 9 покупателей и очередей не было. Все три окошка провизоров оказались свободны. Как рассказала одна из фармацевтов, антибиотики действительно поступили, но ажиотажа не было:
— Люди приходили, брали, но всё строго по рецепту. Без рецепта купить никто не пытался, люди уже привыкли, что в аптеке только по рецепту. Такого, чтобы кто-то 8 упаковок сразу брал, не было. Никакого дефицита лекарств у нас нет.
В «Аптеке № 2» на Красном проспекте, 15/1 собралась внушительная очередь: люди соблюдают социальную дистанцию и стоят на расстоянии друг от друга, поэтому почти всё помещение заполнено. Но на улицу никто не выходит. Один из мужчин, Владимир, выходит из очереди с новой коробочкой «Азитромицина». Он рассказал, что ищет лекарства для себя и жены уже 10-й день:
— Нашел только здесь. Обошел уже аптек 20 по городу, сегодня это уже 5-я аптека. Сначала на сайте выставили, что здесь есть, раз пришел — уже нет. Потом на Октябрьской, 33, тоже на сайте выставлено: есть. Пришел — нету. Аптекарша сказала, что сюда вроде завезли, вот, пришел. И себе, и жене взял. С 20 октября ищу его, — говорит Владимир.
Больше недели ищет лекарства для жены и другой покупатель, Егор:
— С антибиотиками всё плохо. Это уже, наверное, восьмая аптека, куда я сегодня пришел. Ищу «Цефтриаксон». Слышал, что якобы приехала машина с антибиотиками, пришел, может, хоть тут есть. Сейчас узнаем. У меня супруга болеет. С 20-го числа ищем, в аптеку не дозвониться.
В филиале на Челюскинцев, 30/1 тоже немало людей: с порога люди интересуются, кто последний в очереди. Одна из покупательниц ищет в сумке рецепт врача и одновременно занимает очередь. В коротком разговоре женщина признается, что пришла купить антибиотики по рецепту, но надеется приобрести чуть больше про запас, потому что в городе «с антибиотиками всё плохо».
Аптека на Дуси Ковальчук, 16 заполнена полностью — одному-двум посетителям приходится ждать на улице. Однако очередь быстро двигается, из аптеки выходят покупатели с заветными упаковками в руках:
— Мне скинули адрес аптеки, я пришел. До этого искал на Березовой роще. Покупаю по рецепту, ищу второй день. Пока мне не скинули адрес, я не нашел, — рассказывает Александр.
— Я не из Новосибирска. Сейчас это первая аптека, куда я пришла, у меня есть рецепт. Я посмотрела на сайте НГС, что здесь есть антибиотики. У меня мама болеет. Пока я не прилетела из Москвы, она у меня два дня лежала с подтвержденной пневмонией, ждала. Я прилетела из Москвы, привезла ей антибиотики. Ей нужны «Азитромицин» и «Левофлоксацин», — рассказывает Наталья.
Аптека на Дуси Ковальчук, 266/1 спряталась в жилых дворах. Все желающие купить лекарства тоже не помещаются в маленьком торговом зале, некоторые стоят на улице:
— Пришлось побегать, это уже, наверное, 9-я аптека. Понятно, что это не в один день. 8 аптек я прошла позавчера, сегодня это уже вторая. В общей сложности уже 10. Мне в одной сказали, что последнюю упаковку «Амоксиклава» продали сегодня утром, и дали рекомендацию обратиться в муниципальную аптеку. Но я в шоке, что здесь такое количество народа, — рассказала одна из посетительниц аптеки.
Кому-то повезло купить всё, что нужно, с первого раза. С упаковкой лекарств из аптеки выходит пенсионер с тросточкой. Пробираясь по слякоти, он рассказывает:
— Что получили, то выдают. Я здесь живу, знаю эту аптеку, поэтому пошел. Позвонил, спросил, пришел. Болею, рецепт есть. Вам показать, что ли? — бросает на ходу мужчина.
Пить антибиотики без назначения врача действительно не стоит. Здесь мы рассказывали, чем может быть опасен бесконтрольный прием антибиотиков и самолечение. Помните, что лекарства должен назначать только врач, учитывая симптомы и анамнез.