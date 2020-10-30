«Пришлось побегать»: о чем говорят в очередях за антибиотиками — репортаж из аптек Новосибирска

В четверг, 29 октября, в муниципальную сеть новосибирских аптек поступила долгожданная партия антибиотиков: «Левофлоксацина», «Азитромицина» и «Левомицетина». До этого в Новосибирске несколько недель было невозможно достать лекарства: люди просили помощи у родственников из других городов, а из стационаров не выпускали пациентов на амбулаторное лечение.

После резонанса в город доставили 14 тысяч упаковок антибиотиков, но в мэрии заявили, что этой партии хватит только на 7 дней. Корреспонденты НГС прошлись по аптекам муниципальной сети, чтобы узнать, есть ли антибиотики в наличии и можно ли купить таблетки про запас.