В НСО поступило новое оборудование для исследований на коронавирус — число тестов вырастет

Минздрав НСО рассказал о росте числа тестов на ковид
Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Новосибирской области Илья Пикалов заявил, что регион получил новое оборудование для проведения исследований на коронавирус.
Это, по его словам, стало возможно после решения губернатора Андрея Травникова о выделении средств из резервного фонда на дооснащение.
— Вот сейчас мы получили 5 комплектов современного лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики. Это, в частности, автоматизированные станции американского производства для выделения нуклеиновых кислот — 5 штук, — отметил он.
Сейчас в регионе работают 15 лабораторий, которые выполняют 6,5–7 тысяч исследований в сутки.
— Много это или мало? У нас есть рекомендации Минздрава для территорий — это 150 исследований на 100 тысяч населения в сутки обязаны проводить. Если следовать этим рекомендациям, то в Новосибирской области должно проводиться 4,2 тысячи исследований в сутки. Мы почти в два раза больше делаем, — пояснил он. — Если будем наблюдать рост заболеваний ковидом, то у нас есть вариант Б — вводить вторые смены на пиковые нагрузки, есть возможность обучения и стажировки для специалистов. Мы постепенно занимаемся подготовкой резерва.
По информации заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксёновой, благодаря новому оборудованию ПЦР-тестирование увеличится еще на 3300 тестов в сутки.
Илья Пикалов также сравнил Новосибирскую область с другими регионами Сибири по клинической диагностике:
— Мы выполняем большие объемы исследований, очень большие. И по сравнению с другими регионами — а я еще являюсь главным специалистом Минздрава по клинической диагностике Сибирского федерального округа — я скажу, что в Новосибирской области ситуация очень хорошая.
На прошлой неделе информацию о приостановке тестирования в больницах и поликлиниках города опровергала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Тогда новосибирцы жаловались на отсутствие тестов в поликлиниках и больницах и связывали это с перегруженностью лабораторий.
На этой неделе о напряженной ситуации с повторным тестированием рассказали пациентки 11-й больницы — они устроили флешмоб в соцсетях. После этой акции женщинам предложили выписаться домой на долечивание с соблюдением самоизоляции или перейти в другое учреждение — без повторного теста.