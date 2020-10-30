В НСО поступило новое оборудование для исследований на коронавирус — число тестов вырастет

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Новосибирской области Илья Пикалов заявил, что регион получил новое оборудование для проведения исследований на коронавирус.

Это, по его словам, стало возможно после решения губернатора Андрея Травникова о выделении средств из резервного фонда на дооснащение.

— Вот сейчас мы получили 5 комплектов современного лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики. Это, в частности, автоматизированные станции американского производства для выделения нуклеиновых кислот — 5 штук, — отметил он.

