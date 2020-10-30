В Новосибирске ажиотажный спрос на КТ — некоторые клиники записывают уже на декабрь

Очередь на КТ легких в Новосибирске расписана на месяц вперед
В Новосибирске стало сложнее записаться на КТ органов грудной клетки — в некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко обзвонила частные медучреждения, чтобы выяснить, когда можно сделать томографию
В середине октября ожидание в некоторых клиниках составляло примерно две недели, а сейчас оно растянулось уже на месяц.
В медицинском центре «Аперто диагностик» журналисту НГС сказали, что очереди большие, многие люди хотят пройти такое исследование и примерно до декабря всё расписано.
В «ЕвроМед клинике» запись тоже ведется пока только на декабрь, точного расписания еще нет, поэтому можно записаться в резерв.
Дозвониться в клиники, в которых делают КТ органов грудной клетки, очень сложно: где-то занято, где-то не берут трубку. Например, не удалось дозвониться на линии для пациентов в клиниках «Апекса», «Санитас» и «МРТ технологии». В некоторых из больниц есть возможность оставить заявку на обратный звонок.
В Новосибирском НИИТО сказали, что томограф пока не работает:
— Два дня стоит, сломался. Не знаем, когда запустится, лучше куда-нибудь еще запишитесь, а нам позванивайте, узнавайте, — порекомендовали в институте по телефону для записи.
Некоторые клиники придумали более удобную функцию и выделили отдельную кнопку, которую можно нажать и переключиться именно на запись на КТ органов грудной клетки. Например, так сделано в «Авиценне». Пока пациент ожидает ответа, робот рассказывает ему, что КТ в клинике делают либо с выписанным эпикризом, либо с отрицательным тестом на коронавирус. Срок давности теста — не более 7 дней. При этом запись есть на ближайшее время — 3 или 4 ноября.
Видимо, не все пациенты перед такой процедурой готовы соблюсти эти условия или просто не знают, что во многих клиниках города делают КТ. Ранее мы публиковали подробную карту, где можно сделать КТ, с указанием цен.