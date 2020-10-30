В Новосибирске ажиотажный спрос на КТ — некоторые клиники записывают уже на декабрь

В Новосибирске стало сложнее записаться на КТ органов грудной клетки — в некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко обзвонила частные медучреждения, чтобы выяснить, когда можно сделать томографию



В середине октября ожидание в некоторых клиниках составляло примерно две недели, а сейчас оно растянулось уже на месяц.

В медицинском центре «Аперто диагностик» журналисту НГС сказали, что очереди большие, многие люди хотят пройти такое исследование и примерно до декабря всё расписано.