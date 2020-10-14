«Запись только на 29 октября»: новосибирцы встают в очереди на КТ — как это объясняют в клиниках

Новосибирцы встают в очереди на КТ органов грудной клетки
В новосибирских частных клиниках снова повысился спрос на КТ органов грудной клетки — это исследование позволяет увидеть изменения в лёгких, которые вызваны коронавирусной инфекцией. Пациенты встают в очереди, чтобы узнать — есть ли у них пневмония.
Зачем делают КТ
Ажиотаж на компьютерную томографию легких вызван тем, что многие новосибирцы с симптомами ОРВИ/коронавируса не могут дождаться врача или добиться бесплатного теста на ковид, поэтому делают КТ платно, а потом с результатами этого обследования требуют подтверждения диагноза и лечения. Об этом говорят как представители частных клиник, так и сами пациенты.
Жительница Новосибирска Елена заболела в прошлую субботу — у неё поднялась температура выше 38 градусов. В воскресенье она не стала вызывать врача из поликлиники: подумала, что вряд ли будет дежурный, и сделала это в понедельник. В итоге три дня уже не может дождаться доктора.
Сибирячка решила самостоятельно записаться на платное КТ органов грудной клетки. В одной клинике ей сообщили, что стоимость этой услуги увеличилась. В другой сказали, что могут записать на обследование только через две недели.
— На всякий случай всё-таки записалась на КТ на субботу в 23:50 в «Аперто диагностик». Сегодня думаю: попробую не в «Аперто», а НИИТО, вдруг быстрее будет и не ночью. Ближайшая дата — 29 октября, — рассказывает Елена.
Почему такие большие очереди на КТ?
В Новосибирском НИИТО имени Я. Л. Цивьяна подтверждают увеличение количества пациентов, но говорят, что записаться на обследование можно и на эту неделю:
— КТ органов грудной клетки в ННИИТО проводится по направлению от врача. Рост обращений действительно зафиксирован, но диагностика проводится в штатном режиме, пациенты с направлениями могут записаться и в текущую неделю.
Один из руководителей частной клиники, в которой делают КТ органов грудной клетки, признался на условиях анонимности, что пациентов очень много, так как много где требуют справку об отрицательном анализе на COVID-19:
— Даже звонят коллеги из госучреждений, где делают КТ, но они и там не могут пройти из-за большой очереди. Центры переходят на круглосуточный режим — это влечёт за собой дополнительные расходы по привлечению персонала, сверхурочные часы работы в ночное время и прочие сопутствующие расходы вплоть до затрат на электроэнергию.
В клинике «Авиценна» журналисту НГС тоже подтвердили всплеск пациентов:
— КТ было востребовано всегда, но сейчас спрос, безусловно, увеличился. Очередей нет, поскольку пациенты приходят строго по записи.
Где в Новосибирске сделать КТ легких?
Мы публиковали карту Новосибирска, на которой указаны учреждения, где делают КТ органов грудной клетки, с указанием стоимости исследования. Многие больницы принимают пациентов без симптомов ОРВИ и только по направлению врача.