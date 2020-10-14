«Запись только на 29 октября»: новосибирцы встают в очереди на КТ — как это объясняют в клиниках

Жительница Новосибирска Елена заболела в прошлую субботу — у неё поднялась температура выше 38 градусов. В воскресенье она не стала вызывать врача из поликлиники: подумала, что вряд ли будет дежурный, и сделала это в понедельник. В итоге три дня уже не может дождаться доктора.

Сибирячка решила самостоятельно записаться на платное КТ органов грудной клетки. В одной клинике ей сообщили, что стоимость этой услуги увеличилась. В другой сказали, что могут записать на обследование только через две недели.

— На всякий случай всё-таки записалась на КТ на субботу в 23:50 в «Аперто диагностик». Сегодня думаю: попробую не в «Аперто», а НИИТО, вдруг быстрее будет и не ночью. Ближайшая дата — 29 октября, — рассказывает Елена.

Почему такие большие очереди на КТ?

В Новосибирском НИИТО имени Я. Л. Цивьяна подтверждают увеличение количества пациентов, но говорят, что записаться на обследование можно и на эту неделю:

— КТ органов грудной клетки в ННИИТО проводится по направлению от врача. Рост обращений действительно зафиксирован, но диагностика проводится в штатном режиме, пациенты с направлениями могут записаться и в текущую неделю.