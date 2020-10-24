Что на самом деле показывает анализ на антитела: разбираемся вместе с врачами

Масса лабораторий сегодня делает анализы на антитела к коронавирусу, хотя смысл этой процедуры пока ясен не всем. Мы изучили методичку Минздрава и поговорили с врачами, чтобы разобраться, что на самом деле показывают анализы и чем отличаются одни антитела от других.



На сегодняшний день лабораторные исследования могут показать наличие РНК (рибонуклеиновая кислота) вируса, антигена и антител. Присутствие в крови РНК и антигена говорит об острой фазе инфекции. При этом симптомов может не быть на этот момент, но они появятся позже. Антитела свидетельствуют об иммунном ответе.

