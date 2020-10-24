Что на самом деле показывает анализ на антитела: разбираемся вместе с врачами

Масса лабораторий сегодня делает анализы на антитела к коронавирусу, хотя смысл этой процедуры пока ясен не всем. Мы изучили методичку Минздрава и поговорили с врачами, чтобы разобраться, что на самом деле показывают анализы и чем отличаются одни антитела от других.
На сегодняшний день лабораторные исследования могут показать наличие РНК (рибонуклеиновая кислота) вируса, антигена и антител. Присутствие в крови РНК и антигена говорит об острой фазе инфекции. При этом симптомов может не быть на этот момент, но они появятся позже. Антитела свидетельствуют об иммунном ответе.
— Антитела — это белки, которые нас защищают. Они делятся на несколько классов. Антитела называют иммуноглобулинами, они есть разных классов — A, M, G, IgA — это те антитела, которые умеют выходить на слизистые. Это «пограничники». IgM — острые антитела, они появляются на третий-четвертый день, через семь-десять дней они уже точно присутствуют. У них есть особенность — они могут «схватить» сразу много молекул вируса, но связь у них очень слабая, то есть, грубо говоря, вирус может оторваться. Это первая линия защиты, — объясняет доктор Иван Скороходов.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач-аллерголог, иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Если у человека выявляются антитела IgM, то это означает, что человек заражен коронавирусом. Если при этом мазок ПЦР отрицательный, то, скорее всего, это ложно-отрицательный результат. Поэтому мазок нужно пересдать.
При этом если есть IgM — это еще не значит, что инфекция на данный момент активна. Если уже есть иммуноглобулины класса G, то это означает позднюю инфекцию, и IgM просто еще не сошли на нет.
— Со временем клетки, производящие антитела, перестраиваются и производят более высокоспецифичные антитела: они если уж вцепятся — так вцепятся. Такое антитело является более настроенным и, соответственно, более сильным. Это и есть иммуноглобулины класса G. Они появляются примерно на десятый день, — говорит Скороходов.
Когда в крови выявляются только IgG, это говорит о том, что пациент выздоровел, а главное — у него сформировался иммунитет к SARS-CoV-2. Если уровень IgG достаточно высок, то можно стать донором иммунокомпетентной плазмы. Нужно, чтобы совпал один из комплектов количества титров: либо IgG больше 40, а IgM больше или равно 1,5, либо IgG больше 80, а IgM больше или равно нулю.
Наличие иммунитета, впрочем, еще не говорит о том, что заболеть повторно нельзя. Антитела не предотвращают заболевание, они его только ограничивают. В мире регистрируют повторные случаи заболевания COVID-19. Эпидемиолог Наталья Уральшина говорит, что часть из них — это рецидивы, когда человек до конца не долечился. Она отмечает способность некоторых вирусов, включая SARS-CoV-2, проникать в клетку и «засыпать» там, чтобы переждать иммунный ответ. Но часть — это все-таки повторные заражения.
— Те, кто переболел легко или бессимптомно, вырабатывают низкий уровень иммуноглобулина G и могут заболеть повторно, — говорит специалист. — У людей, которые переносят заболевание клинически выражено, поначалу появляется высокий защитный титр антител, но, к сожалению, если у них есть те или иные проблемы с иммунной системой, защитный титр может сравнительно быстро падать, — говорит Уральшина.
Наталья Уральшина — врач-эпидемиолог высшей квалификационной категории, заведующая эпидемиологическим отделом ГКБ № 1 Челябинска.
Сколько антитела держатся — пока не понятно, просто нет достаточного опыта наблюдения. Ответа на этот вопрос пока нет даже у Всемирной организации здравоохранения.
— Иммунитет к другим коронавирусам, таким как вирусы, вызывающие обычные простудные заболевания, SARS-CoV-1 и вирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром (БВРС-КоВ), со временем снижается, как и в случае других заболеваний. И хотя у людей, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, вырабатываются антитела и иммунитет, мы пока не знаем, как долго он длится, — пишет ВОЗ.
Сейчас продолжаются исследования, чтобы определить, насколько сильна эта защита и как долго она длится. ВОЗ также изучает вопрос о том, зависит ли сила и продолжительность иммунной реакции от типа инфекции, то есть от того, как она протекает — без симптомов, в легкой или в тяжелой форме.