Врач заявила, что молодые новосибирцы вызывают инфекционистов с температурой 37,2

Новосибирский «Госпиталь ветеранов войн № 3 » испытывает большие сложности из-за выросшей нагрузки на инфекционные бригады больницы и врачей-терапевтов, большинство которых ушли на больничный. Об этом сообщила на брифинге заведующая терапевтическим отделением № 2 в госпитале врач-терапевт Татьяна Атрошенко.

— Пациентов у нас очень много, раньше так не было. Некоторые сложности связаны с тем, что народ с 37,2 вызывает домой бригаду, которая в это время могла бы поехать к более тяжелому пациенту. Очень хотелось бы, чтобы люди помнили, что на свете кроме коронавируса существуют и риновирусная инфекция, и аденовирусная инфекция, — всё это никуда не делось. Надо немножко с пониманием относиться к ситуации и вызывать инфекционную бригаду тогда, когда это нужно, а не так: температура 37,2, больничный не нужен, 20 лет человеку — и едет бригада. Если бы это был простой период, мы бы поехали. Мы и так, конечно, ездим, но это просто немножко отвлекает от общей ситуации, — поделилась она.

