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Тема дняЖурналист с ковидом осталась без врачей и лекарств

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Врач заявила, что молодые новосибирцы вызывают инфекционистов с температурой 37,2

Татьяна Атрошенко напомнила, что кроме коронавируса существуют и другие инфекции, в том числе аденовирусная

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Сейчас в этом учреждении не хватает врачей-терапевтов, а врачи из инфекционной бригады жалуются на большое количество вызовов от пациентов с невысокой температурой

Сейчас в этом учреждении не хватает врачей-терапевтов, а врачи из инфекционной бригады жалуются на большое количество вызовов от пациентов с невысокой температурой

В «Госпитале ветеранов войн № 3» остались 2 терапевта из 10

Новосибирский «Госпиталь ветеранов войн № 3» испытывает большие сложности из-за выросшей нагрузки на инфекционные бригады больницы и врачей-терапевтов, большинство которых ушли на больничный. Об этом сообщила на брифинге заведующая терапевтическим отделением № 2 в госпитале врач-терапевт Татьяна Атрошенко.

— Пациентов у нас очень много, раньше так не было. Некоторые сложности связаны с тем, что народ с 37,2 вызывает домой бригаду, которая в это время могла бы поехать к более тяжелому пациенту. Очень хотелось бы, чтобы люди помнили, что на свете кроме коронавируса существуют и риновирусная инфекция, и аденовирусная инфекция, — всё это никуда не делось. Надо немножко с пониманием относиться к ситуации и вызывать инфекционную бригаду тогда, когда это нужно, а не так: температура 37,2, больничный не нужен, 20 лет человеку — и едет бригада. Если бы это был простой период, мы бы поехали. Мы и так, конечно, ездим, но это просто немножко отвлекает от общей ситуации, — поделилась она.

По словам Татьяны Атрошенко, в госпитале было создано инфекционное отделение, в котором работают врач-инфекционист, врач-эпидемиолог, шесть врачей в составе инфекционной бригады, а также три врача, которые принимают больных с температурой. Однако сейчас большая часть специалистов ушла на больничные, и нагрузка легла на оставшихся врачей. Она рассчитывает на помощь ординаторов, направленных к ним в учреждение.

— В целом мы работаем. Но много заболевших врачей. Вот у меня в терапевтическом отделении сейчас из 10 терапевтов осталось 2. Как вы понимаете, это создает сложности, поэтому и просим пациентов отнестись с пониманием к каким-то моментам, к очередям. Но мы максимально стараемся сделать так, чтобы нашим пациентам было лучше, — добавила заведующая.

Накануне мы сделали инфографику по данным оперштаба: смотрите, сколько пациентов с начала пандемии заболели, вылечились, лечатся сейчас или умерли.

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госпиталь ветеранов войнтерапевткоронавирус в Новосибирске
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