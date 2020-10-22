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В КТ могут отказать, даже если у вас COVID-19. Разбираемся почему

Изучаем методичку Минздрава

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Компьютерную томографию могут даже заменить рентгеном

Компьютерную томографию могут даже заменить рентгеном

О том, что при компьютерной томографии у пациентов с COVID-19 видны поражения легких, стало известно еще в самом начале эпидемии, и это не может не пугать тех, кому диагноз уже поставили. Понятно, что люди хотят попасть на КТ, однако многие сталкиваются с отказами. Так, например, недавно жительница Екатеринбурга рассказала порталу E1.RU о том, как пыталась добиться исследования, но не смогла. Подобные случаи были в Челябинске и других городах. Мы разобрались, кому и почему отказывают в проведении КТ, несмотря на положительные тесты на коронавирус.

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На самом деле причина простая: оборудования для компьютерной томографии не так много, поэтому и назначают ее не всем. Об этом упоминается в методических рекомендациях Минздрава. Там сказано, что ограничениями КТ (в сравнении с рентгенографией) могут быть в том числе «меньшая доступность технологии в отдельных медицинских организациях, городах и регионах» и «высокая потребность в КТ-исследованиях для диагностики других заболеваний».

— Если мы будем всем делать — нам не хватит никаких мощностей компьютерной томографии. При каждом подозрении каждому пациенту делать КТ — это невозможно. Поэтому сегодня делаем только тем, у кого есть подозрения на изменения в легких, а подозрения возникают, когда человек предъявляет жалобы на определенные респираторные проблемы. Если у пациента есть просто слабость — это не повод для КТ, — говорит пульмонолог Сергей Авдеев.

Сергей Авдеев — пульмонолог, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, заведующий клиническим отделом НИИ пульмонологии ФМБА России.

Как заключили эксперты Минздрава, компьютерная томография может выявить изменения легких у пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, которым не требуется госпитализация. Но поскольку результаты исследования в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания, то и массовое применение КТ для скрининга бессимптомных и легких форм болезни не рекомендуется.

Компьютерную томографию назначают, когда уже есть подозрение на поражение легких

Компьютерную томографию назначают, когда уже есть подозрение на поражение легких

Согласно всё тем же методическим рекомендациям, течение болезни считается легким, если температура ниже 38 °C, есть кашель, слабость, боли в горле, но нет критериев среднетяжелого течения болезни. К ним относится температура выше 38 °C, частота дыхательных движений больше 22 в минуту, одышка, сатурация ниже 95% и СРБ (С-реактивный белок, используется как индикатор воспаления. — Прим. ред.) сыворотки крови — более 10 мг/л.

— Чтобы принять решение о проведении КТ-исследования, пациента оценивают по шкале NEWS. Оценивается частота дыхательных движений, частота сердечных сокращений, сатурация крови и еще несколько параметров. И по ним принимается решение о проведении КТ-исследования, — рассказал доктор Рустам Мердалимов.

Рустам Мердалимов — врач скорой медицинской помощи, педиатр, ассистент кафедры госпитальной педиатрии, специалист по УМР центра аккредитации РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Врач объясняет, что при серьезных нарушениях в легких не будет нормальных показателей той же сатурации (подробнее о том, что такое сатурация и зачем ее измерять, мы писали в этом материале), так что пока она в норме (выше 94%) — в КТ нет необходимости.

В Минздраве при этом признают, что КТ может быть исследованием «первой линии», но только там, где есть достаточное количество аппаратов и кадров для выполнения требуемого объема исследований без ущерба для своевременной диагностики других болезней (онкологических, неврологических и других) у наиболее нуждающихся в этом исследовании пациентов.

— Рекомендовано выбирать методы визуализации при известной или предполагаемой инфекции COVID-19 дифференцированно, в соответствии с имеющимися оборудованием и кадровыми ресурсами медицинской организации, а также структурой и количеством обследуемых пациентов, — говорится в методичке.

КТ также могут заменить обычным рентгеном «при ограниченной доступности КТ». Рентгенография имеет низкую чувствительность в выявлении начальных изменений в первые дни заболевания и не может применяться для ранней диагностики. Чем дольше длится пневмония, тем информативнее будут результаты РГ. Метод позволяет уверенно выявлять тяжелые формы пневмоний и отек легких, которые требуют госпитализации. Также доктор может назначить УЗИ, но данные этого исследования не позволяют однозначно определить причину возникновения и действительную распространенность изменений в легочной ткани. Поэтому УЗИ не может заменить КТ или рентгенографию, а может быть только дополнительным исследованием.

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COVID-19диагностикакомпьютерная томографиякоронавирусКТ
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