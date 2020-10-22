В КТ могут отказать, даже если у вас COVID-19. Разбираемся почему

На самом деле причина простая: оборудования для компьютерной томографии не так много, поэтому и назначают ее не всем. Об этом упоминается в методических рекомендациях Минздрава. Там сказано, что ограничениями КТ (в сравнении с рентгенографией) могут быть в том числе «меньшая доступность технологии в отдельных медицинских организациях, городах и регионах» и «высокая потребность в КТ-исследованиях для диагностики других заболеваний».



— Если мы будем всем делать — нам не хватит никаких мощностей компьютерной томографии. При каждом подозрении каждому пациенту делать КТ — это невозможно. Поэтому сегодня делаем только тем, у кого есть подозрения на изменения в легких, а подозрения возникают, когда человек предъявляет жалобы на определенные респираторные проблемы. Если у пациента есть просто слабость — это не повод для КТ, — говорит пульмонолог Сергей Авдеев.

