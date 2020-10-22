В КТ могут отказать, даже если у вас COVID-19. Разбираемся почему

О том, что при компьютерной томографии у пациентов с COVID-19 видны поражения легких, стало известно еще в самом начале эпидемии, и это не может не пугать тех, кому диагноз уже поставили. Понятно, что люди хотят попасть на КТ, однако многие сталкиваются с отказами. Так, например, недавно жительница Екатеринбурга рассказала порталу E1.RU о том, как пыталась добиться исследования, но не смогла. Подобные случаи были в Челябинске и других городах. Мы разобрались, кому и почему отказывают в проведении КТ, несмотря на положительные тесты на коронавирус.
На самом деле причина простая: оборудования для компьютерной томографии не так много, поэтому и назначают ее не всем. Об этом упоминается в методических рекомендациях Минздрава. Там сказано, что ограничениями КТ (в сравнении с рентгенографией) могут быть в том числе «меньшая доступность технологии в отдельных медицинских организациях, городах и регионах» и «высокая потребность в КТ-исследованиях для диагностики других заболеваний».
— Если мы будем всем делать — нам не хватит никаких мощностей компьютерной томографии. При каждом подозрении каждому пациенту делать КТ — это невозможно. Поэтому сегодня делаем только тем, у кого есть подозрения на изменения в легких, а подозрения возникают, когда человек предъявляет жалобы на определенные респираторные проблемы. Если у пациента есть просто слабость — это не повод для КТ, — говорит пульмонолог Сергей Авдеев.
Сергей Авдеев — пульмонолог, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Первого МГМУ имени
Как заключили эксперты Минздрава, компьютерная томография может выявить изменения легких у пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, которым не требуется госпитализация. Но поскольку результаты исследования в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания, то и массовое применение КТ для скрининга бессимптомных и легких форм болезни не рекомендуется.
Согласно всё тем же методическим рекомендациям, течение болезни считается легким, если температура ниже
— Чтобы принять решение о проведении КТ-исследования, пациента оценивают по шкале NEWS. Оценивается частота дыхательных движений, частота сердечных сокращений, сатурация крови и еще несколько параметров. И по ним принимается решение о проведении КТ-исследования, — рассказал доктор Рустам Мердалимов.
Рустам Мердалимов — врач скорой медицинской помощи, педиатр, ассистент кафедры госпитальной педиатрии, специалист по УМР центра аккредитации РНИМУ имени
Врач объясняет, что при серьезных нарушениях в легких не будет нормальных показателей той же сатурации (подробнее о том, что такое сатурация и зачем ее измерять, мы писали в этом материале), так что пока она в норме (выше 94%) — в КТ нет необходимости.
В Минздраве при этом признают, что КТ может быть исследованием «первой линии», но только там, где есть достаточное количество аппаратов и кадров для выполнения требуемого объема исследований без ущерба для своевременной диагностики других болезней (онкологических, неврологических и других) у наиболее нуждающихся в этом исследовании пациентов.
— Рекомендовано выбирать методы визуализации при известной или предполагаемой инфекции COVID-19 дифференцированно, в соответствии с имеющимися оборудованием и кадровыми ресурсами медицинской организации, а также структурой и количеством обследуемых пациентов, — говорится в методичке.
КТ также могут заменить обычным рентгеном «при ограниченной доступности КТ». Рентгенография имеет низкую чувствительность в выявлении начальных изменений в первые дни заболевания и не может применяться для ранней диагностики. Чем дольше длится пневмония, тем информативнее будут результаты РГ. Метод позволяет уверенно выявлять тяжелые формы пневмоний и отек легких, которые требуют госпитализации. Также доктор может назначить УЗИ, но данные этого исследования не позволяют однозначно определить причину возникновения и действительную распространенность изменений в легочной ткани. Поэтому УЗИ не может заменить КТ или рентгенографию, а может быть только дополнительным исследованием.