В Новосибирске из-за коронавируса закрыли три музыкальные школы

В Новосибирске больше 50 школьных классов отправили на карантин. Три музыкальные школы закрыли полностью.



— У нас нет закрытых учебных заведений на карантин, связанный с коронавирусом. Есть отдельные классы. На начало недели их количество составляло 51 класс, сейчас на несколько единиц увеличилось, — сообщил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами. — У нас ни одного очага в учебных заведениях не зафиксировано.

По его словам, классы закрыли из-за того, что заболели педагоги, либо причина в том, что дети могут быть носителями, так как контактировали с заболевшими членами семьи.