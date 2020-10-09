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В Новосибирске из-за коронавируса закрыли три музыкальные школы

Карантин связали с тем, что там работают педагоги, которые занимаются совместительством

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Полностью закрытых школ в городе нет

Полностью закрытых школ в городе нет

В Новосибирске на карантин закрыли больше 50 классов в школах

В Новосибирске больше 50 школьных классов отправили на карантин. Три музыкальные школы закрыли полностью.

— У нас нет закрытых учебных заведений на карантин, связанный с коронавирусом. Есть отдельные классы. На начало недели их количество составляло 51 класс, сейчас на несколько единиц увеличилось, — сообщил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами. — У нас ни одного очага в учебных заведениях не зафиксировано.

По его словам, классы закрыли из-за того, что заболели педагоги, либо причина в том, что дети могут быть носителями, так как контактировали с заболевшими членами семьи.

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— Повального массового явления у нас нет. Есть три закрытых образовательных учреждения, закрытых на карантин. Это учреждения дополнительного образования, а именно это музыкальные школы. И связано не с очагами внутри заведения, а с тем, что были преподаватели, которые являлись совместителями, работали, выступали в творческих коллективах, видимо, там заразились, — уточнил мэр.

В понедельник губернатор НСО Андрей Травников предложил Министерствам культуры, образования и спорта рассмотреть вопрос о запрете совместительства.

На днях депутат горсовета Ростислав Антонов потребовал отправить всех школьников на дистанционное обучение. Он отправил сегодня, 8 октября, официальное письмо губернатору как председатель общественной организации «Гражданский патруль». В правительстве Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что Министерство образования региона держит ситуацию на контроле и не планирует закрывать сейчас школы.

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