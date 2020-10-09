В Новосибирске из-за коронавируса закрыли три музыкальные школы

В Новосибирске на карантин закрыли больше 50 классов в школах
В Новосибирске больше 50 школьных классов отправили на карантин. Три музыкальные школы закрыли полностью.
— У нас нет закрытых учебных заведений на карантин, связанный с коронавирусом. Есть отдельные классы. На начало недели их количество составляло 51 класс, сейчас на несколько единиц увеличилось, — сообщил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами. — У нас ни одного очага в учебных заведениях не зафиксировано.
По его словам, классы закрыли из-за того, что заболели педагоги, либо причина в том, что дети могут быть носителями, так как контактировали с заболевшими членами семьи.
— Повального массового явления у нас нет. Есть три закрытых образовательных учреждения, закрытых на карантин. Это учреждения дополнительного образования, а именно это музыкальные школы. И связано не с очагами внутри заведения, а с тем, что были преподаватели, которые являлись совместителями, работали, выступали в творческих коллективах, видимо, там заразились, — уточнил мэр.
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