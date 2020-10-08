Депутат Горсовета потребовал закрыть школы в Новосибирске из-за коронавируса — что ответил региональный Минобр

Ростислав Антонов потребовал закрыть школы в НСО из-за коронавируса
В Новосибирске депутат горсовета Ростислав Антонов потребовал отправить всех школьников на дистанционное обучение. Он отправил сегодня, 8 октября, официальное письмо губернатору, как председатель общественной организации «Гражданский патруль».
— Тяжелая ситуация складывается в школах. По сообщению родителей учеников, в образовательных процессах ежедневно происходят сбои — срываются учебные занятия, нет утвержденных расписаний или они постоянно меняются; ограничительные меры, направленные на препятствие распространению вирусной инфекции, в учреждениях не соблюдаются — классы переполнены, допускается контакт между классами, проход посторонних, не ведется должным образом мониторинг здоровья учащихся и преподавателей (допускается нахождение в школе с первичными признаками заболевания). Карантинные меры по коронавирусу вводятся с опозданием, — говорится в письме к губернатору.
В правительстве Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что Министерство образования региона держит ситуацию на контроле и не планирует закрывать сейчас школы.
— Министерство образования Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором продолжает держать на контроле эпидемиологическую ситуацию в образовательных организациях региона, вспышек заболевания нет. Вернулись к очной форме обучения после проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий 80 классов в 33 школах, снят карантин в 8 группах детских садов (7 детских садов), в школе № 16 в городе Болотное, — рассказали в правительстве Новосибирской области.
По данным Минобра, сейчас 126 классов в регионе переведены на дистанционное обучение (0,06% об общего количества обучающихся), заболевших — 143 ребенка. В детских садах 15 заболевших детей в 21 учреждении. Закрыты на карантин 6 групп в детских садах.
На дистанционном обучении сейчас находится менее 0,1 процента учеников школ.
Также в письме Антонова к губернатору есть предложения, касающиеся медицинской сферы — просьба увеличить число бригад скорых и взять на контроль ассортимент аптек. Замруководителя департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства НСО Павел Гнедых отметил, что губернатор сейчас не может прокомментировать содержание письма, так как обращение было отправлено сегодня. Но он заверил, что Андрей Травников обязательно его изучит.
Сегодня стало известно, что в Новосибирске учеников Высшего колледжа информатики НГУ отправили на дистанционное обучение до ноября.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Новосибирской области ввели карантин в СИЗО — адвокатская палата уже получила официальные письма от ГУФСИН. По той же причине региональный Минздрав решил вновь развернуть два инфекционных госпиталя. Тем временем новосибирский губернатор предложил ввести новое ограничение из-за коронавируса. Оно затронет спортсменов и учителей.