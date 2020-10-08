Депутат Горсовета потребовал закрыть школы в Новосибирске из-за коронавируса — что ответил региональный Минобр

В Новосибирске депутат горсовета Ростислав Антонов потребовал отправить всех школьников на дистанционное обучение. Он отправил сегодня, 8 октября, официальное письмо губернатору, как председатель общественной организации «Гражданский патруль».



— Тяжелая ситуация складывается в школах. По сообщению родителей учеников, в образовательных процессах ежедневно происходят сбои — срываются учебные занятия, нет утвержденных расписаний или они постоянно меняются; ограничительные меры, направленные на препятствие распространению вирусной инфекции, в учреждениях не соблюдаются — классы переполнены, допускается контакт между классами, проход посторонних, не ведется должным образом мониторинг здоровья учащихся и преподавателей (допускается нахождение в школе с первичными признаками заболевания). Карантинные меры по коронавирусу вводятся с опозданием, — говорится в письме к губернатору.