«Обязаны помогать безотлагательно»: бывший ковид-госпиталь ответил на обвинения в превышении числа пациентов

Городская клиническая больница № 25, ранее принимавшая пациентов с коронавирусом и подозрением на него, планирует обжаловать решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей.

Об этом корреспонденту НГС сообщил главный врач учреждения Сергей Астраков.



Сегодня, 29 сентября, стало известно о том, что учреждение оштрафовали за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, Роспотребнадзор выявил превышение допустимого количества больных, которое может разместить медучреждение.

