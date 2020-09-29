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«Обязаны помогать безотлагательно»: бывший ковид-госпиталь ответил на обвинения в превышении числа пациентов

ГКБ № 25 намерена обжаловать штраф в 100 тысяч рублей

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Сейчас больница № 25 уже прекратила свою работу как коронавирусный госпиталь, со дня на день она должна возобновить свою работу в прежнем режиме.

Сейчас больница № 25 уже прекратила свою работу как коронавирусный госпиталь, со дня на день она должна возобновить свою работу в прежнем режиме.

Бывший ковидный госпиталь в Новосибирске обжалует 100-тысячный штраф

Городская клиническая больница № 25, ранее принимавшая пациентов с коронавирусом и подозрением на него, планирует обжаловать решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей.

Об этом корреспонденту НГС сообщил главный врач учреждения Сергей Астраков.

Сегодня, 29 сентября, стало известно о том, что учреждение оштрафовали за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, Роспотребнадзор выявил превышение допустимого количества больных, которое может разместить медучреждение.

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— Отказ в оказании медицинской помощи — уголовное преступление. В соответствии с российским законодательством и медицинская организация, и каждый медицинский работник обязаны оказывать экстренную помощь безотлагательно и бесплатно. Мы — врачи, и мы должны спасать жизни. Это не просто наша работа, это базовый принцип, на котором основана медицина. Жизнь любого человека бесценна и всегда будет для нас приоритетом, — прокомментировал решение суда Сергей Астраков.

В сентябре мы побывали в 25-й больнице, которая готовится возобновить привычную работу. Откровения медиков об их тяжёлых сменах, нулевом пациенте и помощи психолога читайте здесь.

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