«Обязаны помогать безотлагательно»: бывший ковид-госпиталь ответил на обвинения в превышении числа пациентов

Бывший ковидный госпиталь в Новосибирске обжалует 100-тысячный штраф
Городская клиническая больница № 25, ранее принимавшая пациентов с коронавирусом и подозрением на него, планирует обжаловать решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей.
Об этом корреспонденту НГС сообщил главный врач учреждения Сергей Астраков.
Сегодня, 29 сентября, стало известно о том, что учреждение оштрафовали за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, Роспотребнадзор выявил превышение допустимого количества больных, которое может разместить медучреждение.
— Отказ в оказании медицинской помощи — уголовное преступление. В соответствии с российским законодательством и медицинская организация, и каждый медицинский работник обязаны оказывать экстренную помощь безотлагательно и бесплатно. Мы — врачи, и мы должны спасать жизни. Это не просто наша работа, это базовый принцип, на котором основана медицина. Жизнь любого человека бесценна и всегда будет для нас приоритетом, — прокомментировал решение суда Сергей Астраков.
В сентябре мы побывали в 25-й больнице, которая готовится возобновить привычную работу. Откровения медиков об их тяжёлых сменах, нулевом пациенте и помощи психолога читайте здесь.