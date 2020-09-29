От коронавируса скончались ещё четыре пациента в Новосибирской области

В НСО четверо человек умерли от коронавируса
Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом озвучил новую статистику. На утро вторника,
Всего в области выявлено
— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 72 лет и три женщины, им было 72, 73 и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 445 человек, — сообщили в оперштабе.
В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 565 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
За сутки зарегистрировано 1015 обращений с симптомами ОРВИ, госпитализированы 34 человека.
Часть медучреждений региона уже перестали работать как инфекционные госпитали или отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией, а часть продолжают лечить таких больных. Среди последних — ковидный госпиталь на базе городской клинической больницы