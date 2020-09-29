От коронавируса скончались ещё четыре пациента в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом озвучил новую статистику. На утро вторника, 29 сентября , за последние сутки в регионе выявили еще 71 случай заболевания коронавирусом.

Всего в области выявлено 13 070 случаев COVID-19 , в том числе у 772 детей. Выздоровели еще 63 пациента, за все время — 11 922 человека.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 72 лет и три женщины, им было 72, 73 и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 445 человек, — сообщили в оперштабе.