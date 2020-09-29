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От коронавируса скончались ещё четыре пациента в Новосибирской области

За сутки вирус зарегистрировали у 71 человека

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1557 человек сейчас находятся в медучреждениях региона с коронавирусом и подозрением на него

1557 человек сейчас находятся в медучреждениях региона с коронавирусом и подозрением на него

В НСО четверо человек умерли от коронавируса

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом озвучил новую статистику. На утро вторника, 29 сентября, за последние сутки в регионе выявили еще 71 случай заболевания коронавирусом.

Всего в области выявлено 13 070 случаев COVID-19, в том числе у 772 детей. Выздоровели еще 63 пациента, за все время — 11 922 человека.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 72 лет и три женщины, им было 72, 73 и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 445 человек, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ — 18 пациентов. Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1557.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 565 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 516 938 тестов на коронавирус. Под меднаблюдением находятся 1374 жителя региона, 44 180 человек сняты с наблюдения.

За сутки зарегистрировано 1015 обращений с симптомами ОРВИ, госпитализированы 34 человека.

Часть медучреждений региона уже перестали работать как инфекционные госпитали или отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией, а часть продолжают лечить таких больных. Среди последних — ковидный госпиталь на базе городской клинической больницы № 12. С начала пандемии здесь пролечились 1300 человек, многие пациенты были тяжёлыми. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с руководителем ковидного госпиталя Ларисой Фединой о том, что было самым сложным в начале пандемии, как коллектив привыкал к новым реалиям работы, с какими трудностями столкнулись медики, боялись ли заразиться и когда ждут вторую волну.

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