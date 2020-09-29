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И у мужчин это тоже бывает? 6 наивных вопросов врачу о ПМС

Почему хочется есть и как понять, что пора к доктору

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Переменчивость настроения — только один из симптомов

Переменчивость настроения — только один из симптомов

Как и всегда по вторникам, речь сегодня пойдет о здоровье. На этот раз — о женском, но и для мужчин тут тоже есть информация. О предменструальном синдроме, или проще ПМС, пишут и говорят немало, но все равно остается много неясного. Одни говорят, что он полагается по праву рождения едва ли не всем женщинам, другие — что это серьезное заболевание, которое редко встречается. Есть версии, что у здоровой женщины такого «нарушения» быть не должно, а то и вовсе никакого ПМС не существует. Что из этого правда? Разбираемся с доктором Динарой Березиной.

Динара Березина — врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, сексолог.

1

ПМС — это когда она злая?

В том числе, но не только. Симптомы разнообразны, но их объединяет одно — они появляются в период именно перед менструацией, за 2–14 дней. И проходят с ее наступлением. Да, если это ПМС, то в первый же день должно «отпустить».

— Это те самые перепады настроения, может быть раздражительность, повышенная агрессивность, депрессия в легкой степени, беспокойство. Может снижаться интерес к семье. Могут быть перепады аппетита. Это может быть вздутие живота, увеличение веса до 2 килограммов за счет отеков, даже размер одежды может меняться. Болезненная грудь, головные боли, проблемы со сном. Как правило это не больше 5–7 дней, и все это проходит с началом менструации, — говорит Динара Березина.

2

Хочется мороженого и картошку фри: это ПМС или беременность?

Нет правильного ответа. Некоторые женщины аппетит во время ПМС теряют, но в основном, по словам доктора, наоборот, хотят есть, причем чего-то такого неправильного: сладкого, жирного.

— Это влияние прогестерона. Такое бывает и на ранних сроках беременности. Прогестерон часто усиливает аппетит. Может влиять и инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Перед менструацией может быть, конечно, не истинная инсулинорезистентность (приводит к повышенной концентрации инсулина. — Прим. ред.), но колебания, которые опять же вызывают аппетит, — объясняет акушер-гинеколог.

3

Это болезнь?

Это реакция организма на гормональные колебания, столкнуться с которой может каждая здоровая женщина.

— Это не говорит о каком-то нездоровье, только о высокой чувствительности. У женщины может быть высокая чувствительность к колебанию гормонов, потому что суть ПМС в том, что мы таким образом реагируем на гормональные колебания. То есть женщины, которые принимают комбинированные контрацептивы, они не ощущают ПМС, потому что у них нет гормональных колебаний, — объясняет Динара Березина.

4

А почему говорят, что это редкое заболевание?

Из-за путаницы между предменструальным синдромом и предменструальным дисфорическим расстройством. Последнее — тяжелая форма, которая, по словам Березиной, встречается не более чем у 10% женщин. Отличить одно от другого может только врач, но есть несколько звоночков, когда к нему пора обратиться. Во-первых, если симптомов раньше не было, а потом они появились. Во-вторых, если симптомы ПМС таковы, что ухудшают качество жизни. Например, женщина начинает срываться на близких и портить отношения. В-третьих, если симптомы не проходят.

— Это один из очень важных моментов, потому что, если женщина испытывает все те же симптомы, но в первой фазе цикла, — это уже не ПМС. Тут очень важен дифференциальный диагноз, потому что это может быть не ПМС, а например, какое-то психическое расстройство или патология щитовидной железы. Конечно, если это все беспокоит, необходима консультация гинеколога, чтобы понять, это ПМС или нет, — говорит доктор.

5

ПМС лечится?

Поддается коррекции. Правда, на волшебную таблетку можно не рассчитывать — первым делом заставят пересмотреть образ жизни.

— Очень важно высыпаться, ночью происходит выработка большого количества гормонов, если не спим, механизм нарушается. Поэтому начинаем с того, что вовремя ложимся спать и высыпаемся. Дальше — физическая нагрузка. Есть крупные исследования, которые показали эффективность йоги, аэробной нагрузки, такой как бег или плавание. Диета тоже важную роль играет: здоровое питание, богатый рацион. Нужно ограничить соль, потому что в период ПМС она будет способствовать вздутию и отекам. Если все это не помогает, мы используем гормональные контрацептивы, а если и они не помогают, антидепрессанты. Но это в самых сложных ситуациях, — объясняет Динара Березина.

6

Говорят, есть «мужской ПМС». Это правда?

У мужчин нет месячных циклических колебаний. Но могут проявляться схожие симптомы, когда наступает естественное старение и начинает снижаться уровень тестостерона.

— Как у женщин есть менопауза, так и у мужчин андропауза. У них тоже могут быть колебания настроения, набор веса. Но это происходит один раз в возрасте естественного старения, в среднем в 55 лет, может быть по-разному, — говорит Березина.

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