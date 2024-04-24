Новосибирск получит больше 34 километров новых труб — показываем на карте, где пройдет ремонт

6,2 миллиарда собираются направить на замену тепловых коммуникаций Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2024 году Новосибирск получит 34,4 километра новых трубопроводов. Об этом 24 апреля на пресс-конференции ТАСС сообщил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.



— Если в 2022 году мы переложили порядка 12 километров, то в 2023 году — 21 километр тепловых сетей. В планах на 2024 год уже 34,4 километра именно по инвестиционной и ремонтной программе <…> Всего совместно с ремонтной составляющей поменяем 70 километров сетей (с учетом модернизации, строительства, капительного и текущего ремонтов. — Прим. Ред.), — уточнил Рябенко.



30 участков теплосетей (17,5 километра) будут переложены по долгосрочной инвестиционной программе, 10 участков муниципальных теплосетей (около 10 километров) по концессионному соглашению, еще 1,5 километра — по капитальному ремонту. Кроме того, планируется строительство теплотрассы в обход ПО Север; еще двух — в районе улиц Волочаевской и Технической (суммарно 4,2 километра) для переключения котельных.

Фиолетовые метки — ремонты по концессии, синие — по долгосрочной инвестиционной программе, зеленые — программа капитальных ремонтов Источник: «Яндекс Карты» / СГК Новосибирск

По словам директора НТСК, всего размер годовых вложений составит 6,4 миллиарда рублей с НДС. Основная часть суммы, 6,2 миллиарда, будет направлены на замену тепловых коммуникаций.



— Что касается ситуации, которая была в январе по левом берегу, она не прошла даром и компании дополнительно было выделено более 1 миллиарда рублей, чтобы вложиться в надежность левобережной части, — отметил Рябенко.



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