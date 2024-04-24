НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-4°

пасмурно, снег

ощущается как -9

4 м/c,

сев.

 755мм 52%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,29
EUR 99,56
Реклама

СРОЧНО

Умер 13-летний школьник

Голосуем на Народной премии
Идет жара — куда бежать
Куда сдать ненужные вещи
Куда уехать из Новосибирска
Что производят в Сибири
Останемся без песка
Как дурят на OZON
Орда наступает
Антисанитария в больнице
НГС в Telegram
Город Новосибирск получит больше 34 километров новых труб — показываем на карте, где пройдет ремонт

Новосибирск получит больше 34 километров новых труб — показываем на карте, где пройдет ремонт

Всего планируется заменить 70 километров коммуникаций

1 039
11 комментариев
6,2 миллиарда собираются направить на замену тепловых коммуникаций

В 2024 году Новосибирск получит 34,4 километра новых трубопроводов. Об этом 24 апреля на пресс-конференции ТАСС сообщил директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко.

— Если в 2022 году мы переложили порядка 12 километров, то в 2023 году — 21 километр тепловых сетей. В планах на 2024 год уже 34,4 километра именно по инвестиционной и ремонтной программе <…> Всего совместно с ремонтной составляющей поменяем 70 километров сетей (с учетом модернизации, строительства, капительного и текущего ремонтов. — Прим. Ред.), — уточнил Рябенко.

30 участков теплосетей (17,5 километра) будут переложены по долгосрочной инвестиционной программе, 10 участков муниципальных теплосетей (около 10 километров) по концессионному соглашению, еще 1,5 километра — по капитальному ремонту. Кроме того, планируется строительство теплотрассы в обход ПО Север; еще двух — в районе улиц Волочаевской и Технической (суммарно 4,2 километра) для переключения котельных.

Фиолетовые метки — ремонты по концессии, синие — по долгосрочной инвестиционной программе, зеленые — программа капитальных ремонтов

По словам директора НТСК, всего размер годовых вложений составит 6,4 миллиарда рублей с НДС. Основная часть суммы, 6,2 миллиарда, будет направлены на замену тепловых коммуникаций.

— Что касается ситуации, которая была в январе по левом берегу, она не прошла даром и компании дополнительно было выделено более 1 миллиарда рублей, чтобы вложиться в надежность левобережной части, — отметил Рябенко.

Ранее новосибирцы возмутились брошенными «раскопками» — что об этом говорили в мэрии и СГК, можно прочитать по ссылке.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Теплосети Теплотрасса Ремонт на теплотрассе
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Рекомендуем
Знакомства

Арина,  48

Serenity,  34

Виктор,  29

Ольга,  51

Mr.Rebus,  52

Александр,  62

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление