Путин присвоил сибирячке звание Героя России — она стала шестой женщиной, побывавшей на орбите

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту из Новосибирска Анне Кикиной. Указ появился на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, который опубликовали 3 апреля, Анне Кикиной присвоили звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленный при длительном космическом полете на Международной космической станции.
Анна Кикина — космонавт-испытатель отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Московской области.
Космонавт из Новосибирска провела в экспедиции 157 дней, она отправилась в космос в октябре 2022 года, вернулась в марте 2023 года. Кикина стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите, на сегодня она — единственная женщина в российском отряде космонавтов.
За время пребывания на МКС она записала несколько видео. Например, рассказала, как устроен туалет на МКС, а еще в условиях невесомости подстригла коллегу — российского космонавта Дмитрия Петелина. В феврале этого года космонавт приезжала в Новосибирск, ее заметили в Концертном зале им. А.М. Каца, мероприятие с Кикиной было посвящено Дню гражданской авиации.
Ранее Большому новосибирскому планетарию присвоили имя космонавта.