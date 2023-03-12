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Космонавт из Новосибирска вернулась на Землю на корабле Илона Маска спустя 5 месяцев

Кикина — первая из россиян, кто вернулся с орбиты на корабле Crew Dragon

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На МКС продолжают полет другие космонавты «Роскосмоса»

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Сегодня утром, 12 марта, космонавт из Новосибирска Анна Кикина приземлилась на Землю. Она провела в экспедиции 157 дней. Об этом сообщает «Роскосмос».

Корабль Crew Dragon компании Space X, главой которой является Илон Маск, приземлился с экипажем в Мексиканском заливе возле города Тампа, штат Флорида.

— Анна Кикина стала первым за 21 год гражданином России, вернувшимся с орбиты на американском корабле, в том числе первым — на корабле Crew Dragon, — сообщили в «Роскосмосе».

Вместе с Анной Кикиной на Землю вернулись астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. На международной космической станции продолжают полет космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Космонавт Анна Кикина отправилась в космос в октябре 2022 года, она стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. На сегодня Анна Кикина — единственная женщина в российском отряде космонавтов.

За время пребывания на МКС она записала несколько видео. В одном из последних она рассказала, как устроен туалет на МКС. Также Кикина в условиях невесомости подстригла коллегу — российского космонавта Дмитрия Петелина.

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