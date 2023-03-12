Космонавт из Новосибирска вернулась на Землю на корабле Илона Маска спустя 5 месяцев

Сегодня утром, 12 марта, космонавт из Новосибирска Анна Кикина приземлилась на Землю. Она провела в экспедиции 157 дней. Об этом сообщает «Роскосмос».
Корабль Crew Dragon компании Space X, главой которой является Илон Маск, приземлился с экипажем в Мексиканском заливе возле города Тампа, штат Флорида.
— Анна Кикина стала первым за 21 год гражданином России, вернувшимся с орбиты на американском корабле, в том числе первым — на корабле Crew Dragon, — сообщили в «Роскосмосе».
Вместе с Анной Кикиной на Землю вернулись астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. На международной космической станции продолжают полет космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
Космонавт Анна Кикина отправилась в космос в октябре 2022 года, она стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. На сегодня Анна Кикина — единственная женщина в российском отряде космонавтов.
За время пребывания на МКС она записала несколько видео. В одном из последних она рассказала, как устроен туалет на МКС. Также Кикина в условиях невесомости подстригла коллегу — российского космонавта Дмитрия Петелина.