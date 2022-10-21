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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина подстригла коллегу в невесомости — смотрим видео

Чтобы подстричься в космосе, используют специальную машинку, которая работает по принципу пылесоса

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На МКС продолжается полет российских участников 68-й длительной экспедиции

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Российский космонавт Дмитрий Петелин снял на видео процесс стрижки в невесомости. Обновить прическу ему помогла коллега уроженка Новосибирска Анна Кикина. Сейчас они оба находятся на МКС.

— Чтобы подстричься в космосе, используется специальная машинка с прикрепленным шлангом, которая работает по принципу пылесоса. В противном случае, в условиях микрогравитации, волоски могут улететь в вентиляцию и вывести ее из строя. По этой же причине на станции не используют карандаши (грифель может раскрошиться) и не привозят крошащуюся еду, — пояснили в Роскосмосе.

На Международной космической станции продолжается полет российских участников 68-й длительной экспедиции. Сейчас на МКС работают космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и уроженка Новосибирска Анна Кикина.

Напомним, 5 октября из Космического центра имени Кеннеди состоялся запуск корабля Crew Dragon с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной. Отметим, что Кикина на сегодня — единственная женщина в российском отряде космонавтов.

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