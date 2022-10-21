Космонавт из Новосибирска Анна Кикина подстригла коллегу в невесомости — смотрим видео

— Чтобы подстричься в космосе, используется специальная машинка с прикрепленным шлангом, которая работает по принципу пылесоса. В противном случае, в условиях микрогравитации, волоски могут улететь в вентиляцию и вывести ее из строя. По этой же причине на станции не используют карандаши (грифель может раскрошиться) и не привозят крошащуюся еду, — пояснили в Роскосмосе.