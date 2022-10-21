Космонавт из Новосибирска Анна Кикина подстригла коллегу в невесомости — смотрим видео
Чтобы подстричься в космосе, используют специальную машинку, которая работает по принципу пылесоса
Российский космонавт Дмитрий Петелин снял на видео процесс стрижки в невесомости. Обновить прическу ему помогла коллега уроженка Новосибирска Анна Кикина. Сейчас они оба находятся на МКС.
— Чтобы подстричься в космосе, используется специальная машинка с прикрепленным шлангом, которая работает по принципу пылесоса. В противном случае, в условиях микрогравитации, волоски могут улететь в вентиляцию и вывести ее из строя. По этой же причине на станции не используют карандаши (грифель может раскрошиться) и не привозят крошащуюся еду, — пояснили в Роскосмосе.
На Международной космической станции продолжается полет российских участников
Напомним, 5 октября из Космического центра имени Кеннеди состоялся запуск корабля Crew Dragon с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной. Отметим, что Кикина на сегодня — единственная женщина в российском отряде космонавтов.