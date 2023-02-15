Как устроен туалет на МКС? Видео из космоса, которое отвечает на деликатный вопрос

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина записала видео, в котором рассказала об устройстве туалета на МКС.
Как отметила сибирячка, оборудование, которое используют как санузел, подключено к сжатому воздуху. Видеоролик, снятый в невесомости, опубликовал в своем телеграм-канале Роскосмос.
— В космосе система, позволяющая справлять свои большие и малые надобности, называется ассенизационно-санитарное устройство (АСУ). Оно принимает материал, поступающий от человека, и при помощи сжатого воздуха уносит в накопители, — отметила Кикина.
Ранее мы опубликовали видео, где Кикина в условиях невесомости подстригла коллегу — российского космонавта Дмитрия Петелина. Отметим, чтобы подстричься в космосе, используют специальную машинку, которая работает по принципу пылесоса.
Анна Кикина отправилась в космос в октябре 2022 года.