Большому новосибирскому планетарию присвоили имя космонавта Анны Кикиной

— Мы много сделали для развития отечественной космонавтики. И теперь в нашем городе есть свой космонавт — Анна Юрьевна Кикина. Она родилась и выросла в Новосибирске, училась здесь в школе, окончила институт, отсюда она выпорхнула в большую жизнь, — сказал Локоть. — В честь космического полета нашей землячки — безусловно, исторического для города Новосибирска — мы приняли решение присвоить Большому новосибирскому планетарию имя Анны Юрьевны Кикиной.

