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Большому новосибирскому планетарию присвоили имя космонавта Анны Кикиной

Кикина передала музею планетария памятные вещи с МКС

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Мэр лично сообщил Кикиной приятную новость

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Большой новосибирский планетарий теперь носит имя космонавта-испытателя Анны Кикиной. Об этом 20 июня сообщил мэр Анатолий Локоть после встречи с Кикиной — девушка вернулась в Новосибирск после пятимесячной миссии на МКС.

— Мы много сделали для развития отечественной космонавтики. И теперь в нашем городе есть свой космонавт — Анна Юрьевна Кикина. Она родилась и выросла в Новосибирске, училась здесь в школе, окончила институт, отсюда она выпорхнула в большую жизнь, — сказал Локоть. — В честь космического полета нашей землячки — безусловно, исторического для города Новосибирска — мы приняли решение присвоить Большому новосибирскому планетарию имя Анны Юрьевны Кикиной.

Космонавт в свою очередь передала музею планетария памятные ей вещи с МКС: игрушку, изображающую символ Новосибирска, — Городовичка, флаг Новосибирска и флаг Большого новосибирского планетария.

Кикина отправилась в космос в октябре 2022 года, она стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. В марте стало известно, что ей могут присвоить звание почетного жителя Новосибирска.

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