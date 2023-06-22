Большому новосибирскому планетарию присвоили имя космонавта Анны Кикиной

Большой новосибирский планетарий теперь носит имя космонавта-испытателя Анны Кикиной. Об этом
— Мы много сделали для развития отечественной космонавтики. И теперь в нашем городе есть свой космонавт — Анна Юрьевна Кикина. Она родилась и выросла в Новосибирске, училась здесь в школе, окончила институт, отсюда она выпорхнула в большую жизнь, — сказал Локоть. — В честь космического полета нашей землячки — безусловно, исторического для города Новосибирска — мы приняли решение присвоить Большому новосибирскому планетарию имя Анны Юрьевны Кикиной.
Космонавт в свою очередь передала музею планетария памятные ей вещи с МКС: игрушку, изображающую символ Новосибирска, — Городовичка, флаг Новосибирска и флаг Большого новосибирского планетария.
Кикина отправилась в космос в октябре 2022 года, она стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. В марте стало известно, что ей могут присвоить звание почетного жителя Новосибирска.