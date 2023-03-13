Звание почетного жителя Новосибирска предложили присвоить космонавту Анне Кикиной

Звание почетного жителя Новосибирска может удостоиться космонавт Анна Кикина, которая сегодня вернулась из космоса, где она провела пять последних месяцев. Об этом попросили сами новосибирцы, заявил 12 марта градоначальник Анатолий Локоть.
— Поступает много обращений с предложениями присвоить Анне Кикиной звание Почетного жителя города, а также присвоить ее имя школе, планетарию. Я поручил проработать этот вопрос к 130-летнему юбилею Новосибирска, который мы будем праздновать в июне, — заявил мэр Новосибирска.
Напомним, корабль Crew Dragon компании Space X, главой которой является Илон Маск, сегодня приземлился с экипажем в Мексиканском заливе возле города Тампа, штат Флорида.
Кикина отправилась в космос в октябре 2022 года, она стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. На сегодня Анна Кикина — единственная женщина в российском отряде космонавтов.