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В Новосибирск приехала космонавт Анна Кикина

Сибирячку заметили в филармонии

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Анна Кикина родилась в Новосибирске

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В Новосибирск приехала Анна Кикина. Фотографии космонавта-испытателя прислала редакции НГС жительница Новосибирска Наталья Петрушина 10 февраля.

Сибирячку заметили в Концертном зале им. А.М. Каца, где проходит концерт Viva Avia.

Сибирячку заметили в Концертном зале им. А.М. Каца

Сибирячку заметили в Концертном зале им. А.М. Каца

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На сайте Новосибирской филармонии сказано, что мероприятие проходит вечером 10 февраля и приурочено ко Дню гражданской авиации.

Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. Сибирячка отправилась в космос в октябре 2022 года, она стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. В марте прошлого года космонавт приземлилась на Землю. Она провела в экспедиции 157 дней.

Анна КикинаФилармонияНовосибирскРоскосмосКосмонавт
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