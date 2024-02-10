В Новосибирск приехала космонавт Анна Кикина

В Новосибирск приехала Анна Кикина. Фотографии космонавта-испытателя прислала редакции НГС жительница Новосибирска Наталья Петрушина 10 февраля.
Сибирячку заметили в Концертном зале им. А.М. Каца, где проходит концерт Viva Avia.
На сайте Новосибирской филармонии сказано, что мероприятие проходит вечером 10 февраля и приурочено ко Дню гражданской авиации.
Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. Сибирячка отправилась в космос в октябре 2022 года, она стала шестой россиянкой, побывавшей на орбите. В марте прошлого года космонавт приземлилась на Землю. Она провела в экспедиции 157 дней.