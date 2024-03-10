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В Новосибирске закрылся Ледовый городок на Михайловской набережной — он начал таять

В прошлом году ледяные горки были закрыты для посетителей уже 23 февраля

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В Новосибирске на Михайловском набережной прекратил свою работу Ледовый городок. Информацию от этом НГС подтвердили в администрации городка.

Официально Ледовый городок прекратил принимать посетителей еще в минувшую субботу, 9 марта.

— Закрылись в связи с погодой, всё таять начинает у нас. Из года в год все зависит от погоды. В прошлом году закрылись 23 февраля, там нас дождь смыл. В этом году вот работали до 9 марта. В этом году городок был красивый, многим нравилось. Территории бы побольше, чтобы людей больше принять, — рассказали корреспонденту НГС в администрации Ледового городка.

Напомним, Ледовый городок на Михайловской набережной официально открылся 29 декабря 2023 года. В этом году тематикой городка стали «Времена года». Также украсили прогулочную зону на главной аллее: мультгерои в виде скульптур, ледяные цветы, трон изо льда, а также символ Нового года — дракон.

Несмотря на наступление календарной весны и потепления для новосибирцев все еще остаются доступными множество вариантов активного зимнего отдыха. Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото с отдыха в горах.

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