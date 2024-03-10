Уехала кататься: вице-мэр Новосибирска опубликовала фото с отдыха — как она проводит длинные выходные

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото, как проводит длинные выходные: она решила отправиться в горы. Снимок опубликован в ее официальном телеграм-канале.
— Опять пользуюсь возможностью длинных выходных и семьей катаемся на лыжах! — подписала фото Анна Терешкова.
Фото сделано в горах. Для активного отдыха Анна Терешкова выбрала белый спортивный костюм. Ее любимый красный цвет есть только на замке и капюшоне.
В конце января вице-мэр Новосибирска поздравила молодежь с Днем российского студенчества и выложила свое фото из юности.
В сентябре прошлого года Анна Терешкова опубликовала фотографию с матча на новой ледовой арене.