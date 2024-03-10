Реклама
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 1/10
usd 90.75
eur 98.88
Тема дняНайден владелец «Шевроле» с голыми женщинами
Все новости
Все новости

Уехала кататься: вице-мэр Новосибирска опубликовала фото с отдыха — как она проводит длинные выходные

Снимок Анна Терешкова сделала в горах

1 916

Вице-мэр решила провести выходные с пользой

Поделиться

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото, как проводит длинные выходные: она решила отправиться в горы. Снимок опубликован в ее официальном телеграм-канале.

— Опять пользуюсь возможностью длинных выходных и семьей катаемся на лыжах! — подписала фото Анна Терешкова.

Фото сделано в горах. Для активного отдыха Анна Терешкова выбрала белый спортивный костюм. Ее любимый красный цвет есть только на замке и капюшоне.

В конце января вице-мэр Новосибирска поздравила молодежь с Днем российского студенчества и выложила свое фото из юности.

В сентябре прошлого года Анна Терешкова опубликовала фотографию с матча на новой ледовой арене.

По теме

Анна ТерешковаОтдыхРазвлеченияКатание на лыжах
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter