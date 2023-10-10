«Вот это по-настоящему экологически чистый транспорт!»: в новосибирском автобусе вырос съедобный гриб

— Предполагаю, что там размокла ЛДСП (ламинированная древесностружечная плита. — Прим. ред.), а дальше это уже череда удачных совпадений — опилки были лиственных пород, не оказалось никаких агрессивных конкурентов из бактерий и микроскопических грибков, которые могут убить развивающийся мицелий, плита не просыхала, да еще и температурный режим оказался подходящий, — рассуждает Татьяна Бульонкова.