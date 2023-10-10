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«Вот это по-настоящему экологически чистый транспорт!»: в новосибирском автобусе вырос съедобный гриб

На развитие мицелия нужно несколько недель

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Вешенка выросла в автобусе № 29

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В Новосибирске в автобусе № 29 вырос гриб. Фотографию с необычной находкой опубликовал новосибирец Дмитрий Кречетов, подписав, что сделала снимок Василина Кречетова.

— Выросли грибы в автобусе НефАЗ-5299–40–57 29-го маршрута. Вот это по-настоящему экологически чистый транспорт! — написал сибиряк.

Как рассказала миколог Татьяна Бульонкова, автобус вырастил вешенку устричную. Это тот же вид, что можно купить в магазине.

— Предполагаю, что там размокла ЛДСП (ламинированная древесностружечная плита. — Прим. ред.), а дальше это уже череда удачных совпадений — опилки были лиственных пород, не оказалось никаких агрессивных конкурентов из бактерий и микроскопических грибков, которые могут убить развивающийся мицелий, плита не просыхала, да еще и температурный режим оказался подходящий, — рассуждает Татьяна Бульонкова.

Как добавила миколог, о таких случаях она слышала, но сама не видела.

— Съесть их, скорее всего, можно. То есть даже не факт, что они натянули чего-то вредного из деревянных конструкций. Сами по себе эти грибы в свежем виде съедобны, — объяснила миколог.

Как добавила Татьяна Бульонкова, плодовые тела вешенки могли вырасти очень быстро — за считанные дни. Но для развития мицелия нужно намного больше времени. От прорастания споры до масштаба, который бы обеспечил питание плодовых тел, должно пройти несколько недель.

— Но тут перевозчик успешно справился с агротехнической задачей, — добавила Татьяна Бульонкова.

Перевозчик МКП «НГТ» отказался давать комментарии корреспонденту НГС, редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска.

Новосибирец нашел в лесу огромную чагу — общий вес гриба составил около 4 килограммов. Гриб был на высоте 6 метров, и его пришлось сбивать.

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