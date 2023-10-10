«Вот это по-настоящему экологически чистый транспорт!»: в новосибирском автобусе вырос съедобный гриб

В Новосибирске в автобусе
— Выросли грибы в автобусе
Как рассказала миколог Татьяна Бульонкова, автобус вырастил вешенку устричную. Это тот же вид, что можно купить в магазине.
— Предполагаю, что там размокла ЛДСП (ламинированная древесностружечная плита. — Прим. ред.), а дальше это уже череда удачных совпадений — опилки были лиственных пород, не оказалось никаких агрессивных конкурентов из бактерий и микроскопических грибков, которые могут убить развивающийся мицелий, плита не просыхала, да еще и температурный режим оказался подходящий, — рассуждает Татьяна Бульонкова.
Как добавила миколог, о таких случаях она слышала, но сама не видела.
— Съесть их, скорее всего, можно. То есть даже не факт, что они натянули чего-то вредного из деревянных конструкций. Сами по себе эти грибы в свежем виде съедобны, — объяснила миколог.
Как добавила Татьяна Бульонкова, плодовые тела вешенки могли вырасти очень быстро — за считанные дни. Но для развития мицелия нужно намного больше времени. От прорастания споры до масштаба, который бы обеспечил питание плодовых тел, должно пройти несколько недель.
— Но тут перевозчик успешно справился с агротехнической задачей, — добавила Татьяна Бульонкова.
Перевозчик МКП «НГТ» отказался давать комментарии корреспонденту НГС, редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска.
Новосибирец нашел в лесу огромную чагу — общий вес гриба составил около