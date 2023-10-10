Сибиряк нашел на дереве чагу весом в 4 килограмма под Новосибирском

Новосибирец нашел в лесу огромную чагу — общий вес гриба составил около 4 килограмм. О своей находке он сообщил в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте».
Гриб был на высоте 6 метров, и его пришлось сбивать. При этом он развалился на три части. Самая большая вышла в 1,8 килограмма. Общий вес сбора — 4 килограмма.
— Чага или березовый гриб несъедобен из-за жёсткой мякоти. Используется в виде отвара и других экстрактивных форм, — говорится в сибирском справочнике Mycology.su.
Самолечение, тем более грибами, может быть опасно для жизни и здоровья.
В начале октября в лесу за Новым поселком жительница Новосибирска нашла неизвестные ей грибы в виде юбочек — в соцсетях она пыталась выяснить, съедобные ли они.