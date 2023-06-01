Дала отпор грабителю: 17-летняя школьница из Новосибирска получила награду от министра ВД РФ

О смелом поступке десятиклассницы стало известно в конце 2022 года. 15 декабря девушка возвращалась домой с тренировки. Как рассказала Мария НГС, Незнакомец напал на нее сзади на остановке, сильно схватил за ремень сумки и попытался выхватить телефон из рук. Он уже начал убегать, но девочка поймала его за лодыжку и сдавила так сильно, что услышала хруст костей. Грабитель из-за боли выбросил телефон в сугроб и убежал.

