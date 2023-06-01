Дала отпор грабителю: 17-летняя школьница из Новосибирска получила награду от министра ВД РФ

Жительницу Новосибирска, 17-летнюю Марию Исаеву, наградил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Девушка дала отпор грабителю, когда тот пытался украсть у нее мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
— Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи — и это вдвойне отрадно, — сказал министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев.
Как сообщили в МВД, девушку наградили почетной грамотой МВД России за проявленное мужество и активную гражданскую позицию при предотвращении правонарушения.
О смелом поступке десятиклассницы стало известно в конце 2022 года.
О произошедшем девушка рассказала маме, которая обратилась в полицию. Через несколько дней грабителя задержали. Сейчас грабитель в СИЗО, до этого он уже сидел за грабеж.