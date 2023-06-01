freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 7/10
usd 80.99
eur 86.50
Тема дняВ Бердске нашли тело мужчины с головой в лавочке
Все новости
Все новости

Дала отпор грабителю: 17-летняя школьница из Новосибирска получила награду от министра ВД РФ

В конце 2022 года на сибирячку напал мужчина и попытался отобрать мобильный телефон, но девушка отбилась от грабителя

152

Девушка получила почетную грамоту

Поделиться

Жительницу Новосибирска, 17-летнюю Марию Исаеву, наградил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Девушка дала отпор грабителю, когда тот пытался украсть у нее мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

— Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи — и это вдвойне отрадно, — сказал министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МВД России

Как сообщили в МВД, девушку наградили почетной грамотой МВД России за проявленное мужество и активную гражданскую позицию при предотвращении правонарушения.

О смелом поступке десятиклассницы стало известно в конце 2022 года. 15 декабря девушка возвращалась домой с тренировки. Как рассказала Мария НГС, Незнакомец напал на нее сзади на остановке, сильно схватил за ремень сумки и попытался выхватить телефон из рук. Он уже начал убегать, но девочка поймала его за лодыжку и сдавила так сильно, что услышала хруст костей. Грабитель из-за боли выбросил телефон в сугроб и убежал.

О произошедшем девушка рассказала маме, которая обратилась в полицию. Через несколько дней грабителя задержали. Сейчас грабитель в СИЗО, до этого он уже сидел за грабеж.

По теме

ГрабительПодростокМария Исаева
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter