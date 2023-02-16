«Мама, он из-под земли появился». История бесстрашной Маши, которая отбилась от грабителя в Новосибирске

Место, где напали на Машу, действительно не выглядит безопасным: с протоптанной дорожки никуда не свернуть, убежать будет сложно, потому что легко свалиться в снег. С одной стороны от остановки дорога, с другой — пятиэтажки. Людей немного даже днем, сами жители называют микрорайон заброшенным, а людей здесь — равнодушными.

Не выходила из дома: боялась, что он рядом

Спустя два месяца после случившегося Маша много смеется, и кажется, что ничего не произошло, но, как только она рассказывает о грабителе, голос начинает дрожать. Как объяснила девочка, когда на нее напали, мыслей в голове не было, а за ногу она схватила мужчину, потому что так сработала реакция. Отдавать свои вещи она не хотела, и дело совсем не в дорогом телефоне или сумке.