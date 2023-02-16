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Истории

«Мама, он из-под земли появился». История бесстрашной Маши, которая отбилась от грабителя в Новосибирске

Хрупкая девочка схватила 40-летнего мужчину за ногу и сдавила так сильно, что услышала хруст костей

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За две недели до дня рождения на Машу напал грабитель

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В середине декабря на остановке в микрорайоне ОбьГЭС на шестнадцатилетнюю Машу Исаеву напал грабитель. Он пытался отобрать у девочки телефон и сумку, но она не растерялась: схватила его за лодыжку и сдавила руками настолько сильно, что 40-летний мужчина начал кричать на хрупкую девочку, выбросил телефон в сугроб и убежал. После нападения школьница несколько дней не выходила из дома — боялась, что грабитель где-то рядом. Сейчас мужчина в СИЗО, а о девочке узнали многие: пишут сообщения в соцсетях и благодарят за смелость. Как Маша смогла спастись от грабителя, что чувствует спустя два месяца и чем занимается — в материале.

Обязательно посмотрите наше видео о храброй Маше, которая смогла отбиться от грабителя.

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Видео: Анна Богданова, Антон Дигаев, Елизавета Горячева

В день нападения, 15 декабря, примерно в 23:00 хрупкая, невысокого роста шестнадцатилетняя Маша возвращалась домой с тренировки. В автобусе людей было немного, поэтому в салоне девочка сразу заметила странного мужчину лет сорока в черной куртке и с большим носом. По воспоминаниям Маши, он вел себя неадекватно: шатался и ходил из стороны в сторону. Когда мужчина сел, девочка перестала обращать на него внимание.

Маша доехала до остановки «Ветлужская» и собиралась выходить, незнакомец тоже решил выйти здесь. Он подошел к средней двери, а девочка — к задней.

— Я увидела, что он вышел и пропал из моего поля зрения, — слегка дрожащим голосом объясняет Маша.

В тот день девочка ехала с тренировки: из Октябрьского района до ОбьГЭС

В тот день девочка ехала с тренировки: из Октябрьского района до ОбьГЭС

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Когда девочка выскочила из автобуса, то мужчины уже не было, она пошла от остановки к дому по узкой протоптанной дорожке, смотря в телефон. Справа и слева там лежит снег, а по тропинке может идти только один человек. Вокруг людей не было, только кое-где в окнах пятиэтажек горел свет.

Сзади напали. Незнакомец сильно схватил за ремень сумки и попытался выхватить телефон из рук Маши. Он уже начал убегать, но девочка поймала его за лодыжку и сдавила так сильно, что услышала хруст костей. Грабитель оскорблял Машу, но из-за боли выбросил телефон в сугроб и убежал.

Маша побежала тоже, потому что боялась, что он вернется и снова нападет на нее. Девочка была уверена, что мужчина из автобуса и тот, кто на нее напал, — разные люди.

— Она мне позвонила в истерике и кричит: «Мама, он из-под земли появился, воскрес!» Я быстро собралась и побежала к ней, — объяснила мама Маши Елена Исаева.

Ночью на этой тропинке грабитель напал на Машу

Ночью на этой тропинке грабитель напал на Машу

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Место, где напали на Машу, действительно не выглядит безопасным: с протоптанной дорожки никуда не свернуть, убежать будет сложно, потому что легко свалиться в снег. С одной стороны от остановки дорога, с другой — пятиэтажки. Людей немного даже днем, сами жители называют микрорайон заброшенным, а людей здесь — равнодушными.

Не выходила из дома: боялась, что он рядом

Спустя два месяца после случившегося Маша много смеется, и кажется, что ничего не произошло, но, как только она рассказывает о грабителе, голос начинает дрожать. Как объяснила девочка, когда на нее напали, мыслей в голове не было, а за ногу она схватила мужчину, потому что так сработала реакция. Отдавать свои вещи она не хотела, и дело совсем не в дорогом телефоне или сумке.

— Я его схватила за ногу, он упал и не мог встать. Когда он выбросил вещи, то я его отпустила — боялась, что сломаю ему ногу и будет только хуже. Я не хотела, чтобы он забирал мои вещи, потому что они мои.

Маша много смеется и, кажется, уже забыла о нападении, но, когда девочка говорит о грабителе, ее голос слегка дрожит

Маша много смеется и, кажется, уже забыла о нападении, но, когда девочка говорит о грабителе, ее голос слегка дрожит

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Осознание пришло, только когда грабитель убежал: у девочки началась истерика и подступил страх. После случившегося она несколько дней не выходила из дома — боялась, что мужчина где-то рядом. Справиться с этим Маше помогла подруга: она провожала ее от дома до школы и обратно.

Девочка в подробностях рассказала маме о нападении. Елена начала искать камеры, которые помогли бы отследить путь нападавшего, тогда они с дочкой поняли, что грабитель и мужчина из автобуса — один человек. Как только он вышел из транспорта, сразу же спрятался за остановку, поджидая девочку и готовясь к нападению.

Девочка живет недалеко от места происшествия

Девочка живет недалеко от места происшествия

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Все материалы передали в полицию, а через несколько дней грабителя задержали. Мама боялась, что Маша не сможет опознать мужчину, потому что прошел месяц — по ее словам, все они были похожи, — но дочь сразу узнала нападавшего.

— В день нападения он был одет нормально, но когда я пришла на опознание, то он выглядел как другой человек. Передо мной были три мужчины: два подставных и он, — перебирая пальцы объясняет Маша. — Дали пять минут подумать, но я, как только зашла, сразу узнала его. Другие не были похожи.

Сейчас грабитель в СИЗО, до этого он уже сидел за грабеж. А о Маше узнали многие жители города, одни пишут комплименты в социальных сетях, другие хвалят на улице.

— Маша, молодец. И мама у тебя правильная, хорошо тебя воспитали, — произнесла проходившая мимо незнакомая женщина, пока мы общались с Машей.

По словам девочки, спустя два месяца ей не так страшно оставаться одной на улице, но ночью, если сзади кто-то идет, тревожность усиливается. Кажется, что в любой момент человек может напасть и всё повторится.

Бесстрашная гимнастка

Со стороны девочка и правда выглядит беззащитной: невысокий рост, большие карие глаза и пухлые губы. По фигуре Маши не скажешь, что она может побороть взрослого мужчину и защитить себя.

— Возможно, он меня приметил еще в автобусе, потому что я выгляжу достаточно маленькой девочкой. Он думал, что я ему не смогу дать отпор и вещи будет легко отобрать.

Но грабитель не знал, что хрупкая Маша с четырех лет занимается художественной гимнастикой и каждый месяц участвует в соревнованиях. Полки в ее комнате заставлены кубками, а в зале висит столько медалей, что сложно пересчитать, даже сама Маша не знает, сколько их. Говорят, что медали считать нельзя, а то их больше не будет: плохая примета.

— На гимнастике нас не учили обороняться. Нас растягивают, учат ловить предметы, улучшают реакцию. С детства нам объясняют, как выходить из стрессовых ситуаций. Спорт и реакция помогли мне спастись от мужчины: если бы не было реакции, то у меня не получилось бы его схватить.

У Маши много наград за соревнования

У Маши много наград за соревнования

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Медали считать нельзя, а то их больше не будет

Медали считать нельзя, а то их больше не будет

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15 декабря на девочку напали, а 1 января ей исполнилось семнадцать лет. Она учится в десятом классе, раньше была отличницей, сейчас есть несколько четверок. Выходных у Маши немного из-за частых тренировок, но в свободное время она успевает рисовать, заниматься рукоделием и вести личный блог. В будущем мечтает стать тренером.

Елена, мама девочки, — председатель ТСЖ. Дом, в котором они живут, выглядит ухоженно: вокруг забор, в подъезде новый ремонт и чисто, а на каждом этаже стоят цветы. Маша, смеясь, объяснила, что ее мама любит растения, поэтому они повсюду.

Сама мама Маши признается, что не стала бы защищать свои вещи, а отдала бы всё, лишь бы грабитель не сделал хуже, но дочь поступила по-другому.

— За этот случай гордость не берет, я думаю, это дело случая. Горжусь Машей за то, что она занимается гимнастикой и стремится к большему, она молодец. Думаю, ей помог спорт, потому что гимнастки ловкие, а грабителю еще повезло, что у нее не было с собой булав, — улыбается Елена.

В семье Маши живут собака и кошка

В семье Маши живут собака и кошка

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Ситуации бывают разные, и девочке действительно повезло, что грабитель не стал нападать на нее, а от испуга и боли убежал. Гимнастка уверена, что всегда стоит думать о своей безопасности и здоровье.

— Никому не желаю попасть в такую ситуацию. Преступники бывают разные: у кого-то с собой может быть нож или что-то, что принесет вред здоровью. Надо быть осторожным. Если ты уверен, что тебе ничего не угрожает, и готов бороться за свои вещи, то можно попытаться.

Бесстрашных девушек в Сибири много. Несколько лет назад в городе Обь восьмилетняя девочка спасала из ледяной воды одноклассницу. Подруги возвращались домой после уроков через озеро — дети часто ходят там, чтобы сократить путь. Настя наступила на тонкий лед и провалилась, а Диана ползком на животе приблизилась к краю водоема и вытащила подругу. После чего отвела девочку в больницу.

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