Жилье девочки со страшной болезнью разрушилось. Очередь на новую квартиру подойдет через 350 лет

Как всё начиналось



Диагноз СМА девятилетней Насте Карачевой поставили вскоре после рождения. Девочка росла очень слабой и нуждалась в паллиативной помощи. Это когда инвалиду необходимы дополнительные приборы: ИВЛ, какие-то особенно сложные ортопедические приборы и так далее. Например, у Насти очень слабые легкие — она не может самостоятельно откашливаться, если вдруг заболеет.



СМА (спинальная мышечная атрофия) — группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Для СМА характерно нарушение работы поперечнополосатой мускулатуры ног, а также головы и шеи. Радикального лечения не существует. В мае 2019 года в США одобрили препарат «Золгенсма», который после единственной дозы существенно улучшает моторные навыки больных: способность сидеть, вставать, ходить. «Золгенсма» считается самым дорогим лекарством в мире: стоимость курса (1 укол) — более 2 миллионов долларов. Для лечения СМА применяется также препарат «Спинраза». В июле 2022 года было объявлено, что в России разработан аналог «Золгенсма».

