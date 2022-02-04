На омикрон начали проверять в два раза больше ковидных проб в Роспотребнадзоре НСО

Роспотребнадзор в Новосибирске стал проверять в два раза больше проб на омикрон: ранее исследовали 5% положительных результатов, а сейчас — 10%.
Об этом журналисту НГС сообщили в ведомстве:
— 10% проб анализируется по рандомной выборке. Исследования проводятся научно-исследовательскими учреждениями.
То есть если в регионе зарегистрировано 1347 новых случаев заражения за сутки, то только около 135 исследуются на варианты.
Кроме того, журналисту НГС в Роспотребнадзоре рассказали, что все существующие тест-системы могут определить наличие коронавируса в организме, вне зависимости от того, омикрон это или другой вариант.
— Для человека с респираторными клиническими проявлениями важно определить наличие или отсутствие в организме вируса SARS-CoV-2 и своевременно начать лечение. Все зарегистрированные в РФ тест-системы успешно выявляют наличие в организме вируса SARS-CoV-2 независимо от сероварианта вируса. Необходимость определения конкретных штаммов SARS-CoV-2 обусловлена проведением эпидемиологического анализа с целью контроля за циркулированием штаммов и их изменчивостью, а также прогноза заболеваемости.
Ранее мы рассказывали о том, что крупные частные лаборатории в Новосибирске начали определять омикрон на специальных тест-системах.