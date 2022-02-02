Крупные частные лаборатории в Новосибирске начали определять омикрон на специальных тест-системах

Частные лаборатории в Новосибирске начали определять вариант коронавируса, в том числе омикрон, на специальных тест-системах. Их уже можно сделать в сети лабораторий «Хеликс», L KDL и «Санитас». В ближайшее время они также появятся в «Инвитро».



Несмотря на то, что врачи говорят, что для лечения им не так важно знание штамма, сейчас эта информация интересна самим пациентам. К тому же из-за омикрона в стране приняли решение сократить карантин с 14 до 7 дней. Правда, пока распространен и другой штамм ковида — дельта.