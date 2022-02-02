Крупные частные лаборатории в Новосибирске начали определять омикрон на специальных тест-системах

Частные лаборатории в Новосибирске начали определять вариант коронавируса, в том числе омикрон, на специальных тест-системах. Их уже можно сделать в сети лабораторий «Хеликс», L KDL и «Санитас». В ближайшее время они также появятся в «Инвитро».
Несмотря на то, что врачи говорят, что для лечения им не так важно знание штамма, сейчас эта информация интересна самим пациентам. К тому же из-за омикрона в стране приняли решение сократить карантин с 14 до 7 дней. Правда, пока распространен и другой штамм ковида — дельта.
Лаборатории берут мазок из носа и ротоглотки. Стоимость нового исследования — в среднем 1500 рублей. Доходит и до 2500.
— Новый тест позволяет определить, каким именно штаммом инфицирован человек, а значит, дает врачу максимально полную клиническую картину, возможность оценить риски и принять правильное решение о дальнейших действиях. Также определение генетического варианта вируса поможет принять своевременные профилактические и карантинные меры в условиях стремительного распространения омикрон-штамма в России, — отмечает Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс».
В «Хеликсе» используется тест-система ФГБУ «ЦСП» ФМБА России «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.3». Тест обладает 96% специфичностью, его чувствительность составляет 95%. Срок выполнения исследования — 2 суток.
Читательница Валерия рассказала журналисту НГС о том, что уже сделала тест с типированием в «Санитас» — результат пришел быстро и был отрицательным.
СЮЖЕТ
Ранее мы рассказывали о том, что об омикроне говорят новосибирские эксперты: почему для взрослых он считается менее опасным, чем для детей. Одним из первых, кто заболел омикроном в регионе, стал сотрудник НГС.
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