Роспотребнадзор официально подтвердил сокращение карантина до 7 дней — объясняем, отличается ли он от изоляции

Роспотребнадзор официально подтвердил НГС сокращение карантина до 7 дней — изменения в постановлении главного санитарного врача РФ «Профилактика новой коронавирусной инфекции (
В региональном Роспотребнадзоре журналисту НГС пояснили, отличается ли карантин от изоляции и кто должен на них находиться.
— Карантин (изоляция) — это комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов инфицированного или лица с подозрением на инфицированность. Карантин направлен на разрыв механизма передачи инфекции. Таким образом, эта мера применяется в случаях, когда человек уже болен либо же он контактировал с больными или может быть заражен по какой-то другой причине. То есть речь идет и о пациентах с подтвержденным диагнозом, и о тех, кто просто проконтактировал с заболевшим. Если среди контактных есть прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие в течение последних
В Роспотребнадзоре напомнили, что на изоляции должны быть и граждане России, вернувшиеся из-за рубежа, до получения отрицательного ПЦР-теста. Его нужно сдать в течение трех календарных дней со дня прибытия. ПЦР не нужен тем, кто вакцинировался против
Человеку, который находится на карантине, строго запрещено выходить из дома. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой административную (ст. б. 3 KoAП РФ) и уголовную (
— В Новосибирской области режим самоизоляции для всех жителей области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции вводился в 2020 году. В отличие от карантина, при режиме самоизоляции разрешалось покидать квартиру в исключительных случаях. Причины, по которым жителям можно было выйти из дома, а также регламент таких выходов определялись постановлениями правительства HCO (обращение за экстренной медицинской помощью, поход в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгул собаки и посещение работы в случае, если это действительно необходимо). Еще одним отличием карантина от режима самоизоляции является мера ответственности за нарушение, — объяснили разницу в Роспотребнадзоре.
А нарушение режима самоизоляции может повлечь за собой административную ответственность по
Ранее новосибирские эксперты объясняли, почему семидневного карантина недостаточно и почему это может привести к всплеску заболеваемости.