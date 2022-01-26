Роспотребнадзор официально подтвердил сокращение карантина до 7 дней — объясняем, отличается ли он от изоляции

Роспотребнадзор официально подтвердил НГС сокращение карантина до 7 дней — изменения в постановлении главного санитарного врача РФ «Профилактика новой коронавирусной инфекции ( COVID-19 )» вступили в силу сегодня, 26 января .



В региональном Роспотребнадзоре журналисту НГС пояснили, отличается ли карантин от изоляции и кто должен на них находиться.