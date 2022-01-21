«Это недопустимо мало». Карантин по ковиду урезали до 7 дней — почему это приведет к росту заболевших в Новосибирске

В России сократят сроки карантина с 14 до 7 дней — об этом сообщала вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова на совещании правительства 18 января. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко вместе с экспертами разбиралась, что именно имелось в виду и почему это приведет к росту заболевших.
Что это значит
Андрей Поздняков, врач-инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» объясняет, что термин «карантин» подразумевает нахождение на изоляции именно контактного человека, а не заболевшего. А пациент, у которого лабораторно подтвержден ковид, ограничен в передвижениях до выздоровления.
— Карантин — это всё-таки наложение ограничительных мер на контактных. Скорее всего, разговор идет именно об этом, так как раньше человек по контакту находился на карантине 14 дней. Сейчас эти сроки снизили до 7 дней, поскольку такого длительного инкубационного периода уже не отмечается. Если говорить о штамме омикрон, то инкубационный период в среднем сейчас может составлять 2–3 дня, — говорит инфекционист.
Галина Лифшиц, заведующая лабораторией персонализированной медицины ИХБФМ СО РАН, кардиолог ЦНМТ, напротив, поняла, что на совещании, по ее словам, к сожалению, имеют в виду изоляцию пациентов с положительным ПЦР и бессимптомным течением:
— Так как контактные по коронавирусу у нас и так давно не находятся на карантине, а спокойно ходят на работу. Речь идет, что при положительном ПЦР и отсутствии симптомов изоляция может быть 7 дней. Это недопустимо мало, так как часто даже при отсутствии симптомов ПЦР бывает положительным длительное время — 5–6 недель. Подобная тактика укорочения карантина в США привела к заболеваемости до 1 миллиона новых случаев в день. Это чисто экономическое решение, чтобы на фоне волны ковида не парализовать экономику полным отсутствием работников. Это решение не медицинское вообще.
Журналист НГС отправил запрос в Роспотребнадзор региона и РФ, чтобы уточнить, когда эти правила начнут действовать в регионе, на кого они распространяются и приведет ли сокращение карантина к увеличению числа заболевших. На момент публикации ответов не получил.
Как мы рассказывали ранее, тесты определяют только наличие вируса: пациентам говорят, что у них положительный результат теста, но им не говорят, какой именно у них. Если омикрон, то укороченного карантина и даже изоляции должно хватить, но если это дельта или другой вариант, то тогда нужны более длительные сроки. Пока, по оценкам экспертов, в России омикрон распространился примерно на 25%: в каких-то регионах число инфицированных им растет, а в каких-то его не выявили.
Сколько коронавирусный пациент остается заразным
Врач-вакцинолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Мария Ивлева предполагает, что, возможно, это решение было принято для облегчения логистических процессов для людей, нуждающихся в карантине:
— Кроме того, на это сокращение повлияла информация о том, что новый штамм омикрон имеет меньший инкубационный период, более высокую степень заразности и более легкое течение, чем предыдущие. Вирусологи выражали надежды, что он вытеснит дельту и даст своеобразную передышку. На мой взгляд, информации по нему пока немного и прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-либо прогнозы на этот счет.
— Максимальная концентрация вируса достигается на 3–
— Потому что инкубационный период коронавируса официально всё же установлен 14 дней, — заключает врач.
Если у вас выявили омикрон или вы хотите рассказать историю о своем карантине или изоляции, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко:
Ранее мы рассказывали, что срок действия ПЦР-теста официально сократили до 48 часов.