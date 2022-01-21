«Это недопустимо мало». Карантин по ковиду урезали до 7 дней — почему это приведет к росту заболевших в Новосибирске

— Карантин — это всё-таки наложение ограничительных мер на контактных. Скорее всего, разговор идет именно об этом, так как раньше человек по контакту находился на карантине 14 дней. Сейчас эти сроки снизили до 7 дней, поскольку такого длительного инкубационного периода уже не отмечается. Если говорить о штамме омикрон, то инкубационный период в среднем сейчас может составлять 2–3 дня, — говорит инфекционист.



Галина Лифшиц, заведующая лабораторией персонализированной медицины ИХБФМ СО РАН, кардиолог ЦНМТ, напротив, поняла, что на совещании, по ее словам, к сожалению, имеют в виду изоляцию пациентов с положительным ПЦР и бессимптомным течением:

— Так как контактные по коронавирусу у нас и так давно не находятся на карантине, а спокойно ходят на работу. Речь идет, что при положительном ПЦР и отсутствии симптомов изоляция может быть 7 дней. Это недопустимо мало, так как часто даже при отсутствии симптомов ПЦР бывает положительным длительное время — 5–6 недель. Подобная тактика укорочения карантина в США привела к заболеваемости до 1 миллиона новых случаев в день. Это чисто экономическое решение, чтобы на фоне волны ковида не парализовать экономику полным отсутствием работников. Это решение не медицинское вообще.

