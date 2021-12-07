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Срок действия ПЦР-теста официально сократили до 48 часов: публикуем документ

Прибывающих из ЮАР и соседних с ней стран с завтрашнего дня будут отправлять на карантин

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Ранее <nobr class="_">ПЦР-тесты</nobr> действовали 72 часа

Ранее ПЦР-тесты действовали 72 часа

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Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. Такая мера необходима из-за распространения нового штамма «омикрон». В России вчера официально подтвердили два случая заражения этим штаммом.

Постановление Роспотребнадзора о сокращении срока действия <nobr class="_">ПЦР-теста</nobr>

Постановление Роспотребнадзора о сокращении срока действия ПЦР-теста

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Выступая сегодня на координационном совете по борьбе с коронавирусом, Анна Попова отметила, что «омикрон» могут завести в Россию из 50 стран, а тесты, которые путешественники сдают по приезде из-за рубежа, практически не бывают положительными в первые сутки сдачи. Необходимо повторное тестирование.

— Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов, и только начиная со вторых и далее суток появляется 2, 6, 8 человек, которые прибавляются к общему числу госпитализированных на сегодняшний день или с положительным тестом, или с симптомами ОРВИ, — заявила Попова. — Я хочу обратиться сегодня ко всем путешественникам, возвращающимся в РФ: даже если первые тесты, которые вы сдаете, были отрицательными, нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение, не постесняться сдать тест еще раз.

Кроме того, прибывающие в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Королевства Эсватини, а также Гонконга с 8 декабря должны соблюдать двухнедельный карантин.

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РоспотребнадзорПЦР-тест«омикрон»
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