Россия вводит двухнедельный карантин для пребывающих из ЮАР

Штамм вызывает обеспокоенность у ученых из-за количества мутаций (32 — это рекордное число по сравнению с другими известными на сегодняшний день вариациями) и из-за того, что многие из них указывают на высокую заразность штамма и устойчивость к вакцинам. Подробнее о нем читайте в нашем материале.