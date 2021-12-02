Россия вводит двухнедельный карантин для пребывающих из ЮАР

Роспотребнадзор объявил о введении двухнедельного карантина для пребывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Причиной решения стал штамм коронавируса «омикрон», обнаруженный учеными в конце ноября.
— Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, — цитирует ТАСС главу Роспотребнадзора Анну Попову. — Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР.
Ранее оперштаб закрыл авиасообщение с десятью странами. Российским туристам по возвращении необходимо сдать экспресс-тест на коронавирус.
Новый штамм коронавируса — B.1.1.529 — обнаружили в Ботсване и ЮАР 25 ноября (несколько десятков подтвержденных случаев), единичный случай подтвердился в Гонконге. 26 ноября один случай заражения новым штаммом также зафиксировали в Бельгии. Сегодня стало известно об обнаружении «омикрона» в Нидерландах и Индии. На территории России южноафриканский штамм на текущий момент не обнаружен.
Штамм вызывает обеспокоенность у ученых из-за количества мутаций (32 — это рекордное число по сравнению с другими известными на сегодняшний день вариациями) и из-за того, что многие из них указывают на высокую заразность штамма и устойчивость к вакцинам. Подробнее о нем читайте в нашем материале.