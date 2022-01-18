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Срок карантина из-за коронавируса в России сократится до 7 дней

Поправки в правительственные документы скоро будут внесены

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Ранее срок карантина составлял 14 дней

Ранее срок карантина составлял 14 дней

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В России сократят сроки карантина до 7 дней, об этом сообщила вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова.

— Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, — сказала Голикова.

Также в России создана рабочая группа по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса, которую Голикова возглавит.

На сегодняшний день в России официально выявлены 1682 случая «омикрона». Из всех заболевших полностью были привиты только 27,9% человек. В топ по заражаемости «омикроном» входит Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

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