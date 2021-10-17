Коронавирус ушел, ПЦР-тест отрицательный, а состояние все хуже. Как ковид увеличивает число пациентов в реанимациях

Повальные обращения с подозрением на инфаркт



Евгений Рыбин, заместитель главного врача Елизаветинской больницы по кардиологии и терапии



Для сердечно-сосудистой и дыхательной систем коронавирус стал еще одним фактором, отягощающим заболеваемость и приводящим к госпитализации. Я говорю не о собственно периоде болезни, а о последствиях воздействия вируса на эти системы. К счастью, обострения хронических заболеваний и старт новых случаются не у всех. Но если учесть, что полгорода уже переболели или болеют ковидом, то их число растет неуклонно.



Когда сформированы изменения в структуре сердечно-сосудистой системы, это уже можно трактовать как впервые выявленное отдельное заболевание, развившееся из-за перенесенного ковида. Сейчас к нам повально обращаются пациенты с болями в области грудной клетки, непереносимостью физической нагрузки, одышкой. И в скорой, которая их доставляет, и у нас в первую очередь подозревается инфаркт миокарда. Такие пациенты направляются, как правило, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии, и до установления диагноза находятся там. Среди них много молодых и людей среднего возраста, перенесших ковид от одного до трех месяцев назад. Если мы исключаем инфаркт, выявляем кардиомиопатию, например: если во время болезни развиваются, как правило, миокардиты — воспаление сердечной мышцы, позже это уже кардиомиопатии. Это длительно протекающие заболевания, они сопровождаются нарушениями ритма, сердечной недостаточностью, болевыми или дискомфортными ощущениями в грудной клетке. Например, если ковид протекал с миокардитом и затем развилась кардиомиопатия, велик риск запуска целой цепи событий: нарушения ритма сердца, которые, в свою очередь, приводят к тромбоэмболии, а затем следуют сосудистые катастрофы. А потому и число пациентов и с реальными инфарктами меньшим не стало, оно наоборот, растет.



Для тех, кто уже страдает сердечной недостаточностью, ковид становится причиной обострения болезни. Но она обостряется ещё во время лечения в ковидном стационаре, ухудшая прогноз их состояния и течение заболевания. Такие пациенты попадают в многопрофильные стационары — как сразу из ковидных госпиталей, так и через некоторое время после выписки в очень тяжелом состоянии их доставляет скорая.



С такими же симптомами — боли в грудной клетке, одышка и быстрая утомляемость — к нам поступают пациенты с хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой, перенесшие ковидную пневмонию. С одной стороны, у них еще не ушли последствия нарушения микроциркуляции в легких — отек, который мы видим на КТ как матовое стекло, с другой — после болезни начинается обострение хронического заболевания, возникают осложнения, как в бронхолегочной системе, поскольку уменьшается жизненная емкость легких, так и в сердечно-сосудистой.

