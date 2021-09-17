«Это фестиваль зла какой-то»: из-за нового забора возле «свечки» на Лежена разгорелся конфликт

Сервитут на земельный участок — это право ограниченного пользования чужим земельным участком, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления такого сервитута. Источник: РИА Недвижимость.

Решение установить забор, как уточнили в УК, было принято на общедомовом собрании.



— Есть решение суда об отмене сервитута. Там дом расположен таким образом, что детская площадка разделена дорогой, и автомобили не все соблюдают скоростной режим. Следовательно, есть большая вероятность, что случится неприятная ситуация. И было принято решение собственниками решить эту проблему путем установки не забора, а ворот, там распашные ворота. В случае каких-либо манипуляций с пропуском экстренных служб всё решено. В доме присутствует консьерж, которая может беспрепятственно открыть ворота и осуществить пропуск спецавтомобилей. Там есть другая проезжая часть, по которой можно проехать, — рассказали НГС в НУК «Все дома».

Жители дома на Лежена, 30, который стоит рядом, выступают против забора. 13 сентября, когда еще не был установлен проход для пешеходов, дети перелазили через забор, чтобы безопасно попасть в школу.