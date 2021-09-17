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«Это фестиваль зла какой-то»: из-за нового забора возле «свечки» на Лежена разгорелся конфликт

Публичный сервитут собственники отменили через суд

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Фотография сделана до создания перехода для пешеходов

Фотография сделана до создания перехода для пешеходов

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В Новосибирске жители дома на Лежена перекрыли популярную дорогу забором

В Новосибирске 13 сентября недалеко от метро «Золотая Нива», между домами Лежена, 26/2 и Лежена, 30, установили забор, перекрыв популярную для жителей дорогу. 14 сентября там появился проход для пешеходов, но машины там проехать не могут. Дорога существует много лет, и по ней ездили к детскому садику и другим домам.

«Свечка» на Лежена, 26/2 была введена в эксплуатацию в 2019 году. После этого придомовая территория стала принадлежать собственникам дома. Корреспонденту НГС сообщили в управляющей компании, что сервитут, благодаря которому можно было проезжать к детскому садику, был отменен через суд. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для уточнения этого вопроса.

Сервитут на земельный участок — это право ограниченного пользования чужим земельным участком, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления такого сервитута. Источник: РИА Недвижимость.

Решение установить забор, как уточнили в УК, было принято на общедомовом собрании.

— Есть решение суда об отмене сервитута. Там дом расположен таким образом, что детская площадка разделена дорогой, и автомобили не все соблюдают скоростной режим. Следовательно, есть большая вероятность, что случится неприятная ситуация. И было принято решение собственниками решить эту проблему путем установки не забора, а ворот, там распашные ворота. В случае каких-либо манипуляций с пропуском экстренных служб всё решено. В доме присутствует консьерж, которая может беспрепятственно открыть ворота и осуществить пропуск спецавтомобилей. Там есть другая проезжая часть, по которой можно проехать, — рассказали НГС в НУК «Все дома».

Жители дома на Лежена, 30, который стоит рядом, выступают против забора. 13 сентября, когда еще не был установлен проход для пешеходов, дети перелазили через забор, чтобы безопасно попасть в школу.

— Эта территория, на которой сейчас стоит построенный дом, там раньше была наша детская площадка и какие-то магазинчики. После магазинчик убрали, потом поставили здание для хостела. Хостел потом снесли буквально за день, наверное, и начали строить дом. Около этого дома всегда были два проезда: мимо дома № 30 и мимо дома № 28. Мы к ним привыкли, они всегда были, и никто никогда их не переносил. Построили это здание, потом еще садик напротив дома Лежена, 28/1 и, конечно, трафик увеличился. Выехать стало сложно, так как около «свечки» много неправильно припаркованных машин и теперь еще и перекрыли эту дорогу. Туда в садик к 8 утра привозят много детей, и там транспортный коллапс каждое утро. Это фестиваль зла какой-то, — рассказывает Юлия Хохлова из дома № 30.

Юлия Хохлова вспоминает, что дорога там была до постройки дома и жители ею всегда активно пользовались.

Застройщиком дома на Лежена, 26/2 была компания «Расцветай». Участок дороги входит в участок с кадастровым номером 54:35:014185:1919, который купила компания «Расцветай» в 2018 году у компании «АзСтрой» за 44,6 миллиона рублей — об этом сообщается на сайте застройщика.

Часть дороги принадлежит собственникам дома на Лежена, 26/2

Часть дороги принадлежит собственникам дома на Лежена, 26/2

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НГС направил запрос в компанию, чтобы узнать, кто делал дорогу и предполагался ли забор при застройке. Про историю с хостелом, который существовал месяц, и про решение строить 25-этажный дом среди «хрущевок» НГС рассказывал в этом материале.

Жители дома Лежена, 26/2 объясняют, что через их двор постоянно ездили машины, хотя там гуляют дети на детской площадке.

— В детский сад можно попасть другими дорогами. Находится он с другой стороны дома. Дорога с одной стороны и с другой стороны дома 26/2 принадлежит собственникам дома. Застройщик купил землю, построил, продал. Всё, тут уже ничего не изменить. Территорию свою 26/2 перекрыл только со стороны детской площадки, чтобы не ездили, — рассказала местная жительница Ксения Лихачева.

Ксения также предоставила редакции ответ мэрии Новосибирска на обращение жительницы соседнего дома.

— Детская площадка находится в границах придомовой территории многоквартирного дома № 26/2 по улице Лежена и является общим имуществом собственников вышеуказанного дома. Согласно статье 44 ЖК РФ собственники помещений имеют право принять на общем собрании решение и выполнить работы за счет собственных средств, — сообщается в ответе в мэрии Новосибирска.

Странный двухметровый забор появился у дома № 6/1 на улице Белинского в Новосибирске. По словам местных жителей, его установила председатель ТСЖ, чтобы под окнами ее квартиры не ходили люди. Через некоторое время с забора пропала калитка и проход оказался возможен.

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заборпроезддороги
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