Комбинат тусовки: как купеческий особняк с обанкротившейся типографией стал одним из самых популярных мест города

В Новосибирске старую типографию превратили в модный квартал с барами
Сегодня улица Коммунистическая от Красного проспекта до Серебренниковской разделяет два популярных двора: налево пойдешь — во двор с The Rooks попадешь, направо пойдешь — в «Типографию» попадешь. За 10 лет эта часть исторического центра преобразилась до неузнаваемости, став одним из самых посещаемых мест в городе. Особенно это касается, пожалуй, многочисленных пристроек и гаражей за историческими особняками, составившими сегодня здание на Красном проспекте, 22. Как из купеческого торгового дома и старой типографии сделали одно из главных тусовочных мест Новосибирска — в материале НГС.
У здания на Красном проспекте, 22 богатая история. Начать стоит с того, что на самом деле это не одно здание, а два. Оба появились на рубеже XIX и
У Сурикова, одного из новониколаевских градоначальников, было несколько домов в городе, но этот был исключительно коммерческим, как и у Молчанова. Здесь находились гостиница «Николаевское подворье», номера «Европа», магазин и торговый дом собственного предприятия купца «Суриков и сыновья», магазин готового платья.
В соседнем здании тоже был торговый дом — «Собенников и братья Молчановы». В статье «Сибирское купечество: экскурс в историю» Евгении Комлевой даже отмечается, что это было одно из крупнейших торговых предприятий Сибири. Купцы занимались торговлей чаем, сахаром, хлебом и кожами по всему региону. В здании же, помимо собственно торгового дома, к началу 1917 года размещалось четырехклассное городское училище, чайная «Ван-Ху-Син» (как зачаток будущего ресторанного квартала), посудные магазины Щелкунова, Метелева и
Николай Литвинов, владелец типографии, которая когда-то размещалась на месте здания областной библиотеки на Советской, 6, стал одним из первых революционных издателей в Сибири: с марта 1917 года он выпускал общественно-политическую газету товарищества «Свободная Сибирь». В июле того же года типография вместе с редакцией переехали в дом Молчанова, а после октябрьской революции ее национализировали.
К
Типография занимала историческое здание почти до конца нулевых, но к тому моменту если и функционировала, то на всю Сибирь уже точно не гремела. В 2007 году ОАО «Новосибирский полиграфический комбинат» обанкротилось. Помещения банкрота продавали с торгов довольно долго: либо не было заявок, либо участников не допускали к торгам. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, последние помещения были проданы только в апреле 2012 года: больше
Правда, оживать пустовавшее здание стало гораздо раньше. К весне 2010 года здесь уже начали открывать бутики. Среди первых был, например, салон марки Paris Hilton. Часть галереи первого этажа и сегодня отдана дорогим брендам. Но по-настоящему жить здание начало, когда в него вереницей потянулись рестораны и бары.
Первым стал коктейль-бар Friends — его в конце ноября 2011 года открыли выпускники НГУ Владислав Мусиенко и Вячеслав Яковлев. Спустя 10 лет их дело уже выросло в группу Friends Orchestra, а тогда это было первое заведение подобного формата: с расслабленной дружеской обстановкой и коктейлями.
За первым баром потянулись другие заведения: Peoples (относительно недавно уступивший место другому проекту своих владельцев — Twenty Two), кафе сети «Чашка кофе», ресторан Red House, по названию которого какое-то время именовали весь особняк, BEERFACTORY, этнические рестораны Kemer, Elliniko и Shifu.
Немало сил и средств в преображение исторического особняка вложил новосибирский предприниматель Сергей Доброневский, который в начале
Точную сумму вложений предприниматель тогда подсчитать не смог, оценив их в несколько десятков миллионов рублей. Здание предприниматель называл «достаточно сложным». Чтобы оно снова начало жить, в нём пришлось поменять систему тепло- и электроснабжения, другие коммуникации.
— Конечно, это превысило начальные наши прикидки где-то в 2–2,5 раза, — заметил только Сергей Доброневский.
Развитию не помешали ни эти сложности, ни почти полное отсутствие парковки. Спасли близость к центру и аудитория местных заведений: молодая, энергичная и мобильная. Когда часть помещений были заняты, последним (ну почти) штрихом стал ремонт фасада.
После этого в здании началась текучка. Вместо ресторана Lobby открылся Jonathan, Red House продали. Из тех, кто работает здесь давно и до сих пор, кроме бара Friends и «Чашки кофе» можно также назвать BEERFACTORY, салон Bogner, рестораны «Соседи» и Elliniko.
Новый всплеск активности в особняке пришелся на
Правда, не обошлось без протестов. Узнавшие о масштабных работах в пристройках жители соседнего дома тогда всерьез заволновались. Еще несколько заведений в и без того шумном квартале их не радовали: здания расположены в нескольких метрах от детской площадки и газгольдера. Поэтому от кутящей молодежи жильцы сталинки на Свердлова на всякий случай отгородились забором.
Сейчас движение в квартале, кажется, не останавливается ни на минуту. И речь не только о веселящихся посетителях множества заведений в историческом здании полиграфкомбината. Здесь продолжают открываться новые заведения — в июне, например, начал работать бар Barbara Bus.
СЮЖЕТ
Большей частью исторического здания на Красном проспекте, 22 владеет столичная компания «Платинум Эстейт», арендой также занимается и компания «Миллениум» — ни до той, ни до другой корреспонденту НГС дозвониться не удалось. По данным ЕГРН, участок, который занимает особняк и множество пристроек, вместе с ними арендуют компания «Торговый пассаж», благотворительный фонд «Поддержка», одно частное лицо и «Венчурная компания Нимонта» — та самая, которая много лет назад выкупила на торгах последние помещения обанкротившегося полиграфкомбината.
Неделю назад НГС рассказывал, как преобразилось другое дореволюционное здание: на месте старой мельницы появился современный центр дизайна.