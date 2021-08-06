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Комбинат тусовки: как купеческий особняк с обанкротившейся типографией стал одним из самых популярных мест города

Почти сто лет здание было полиграфкомбинатом, чтобы затем снова вернуться к ресторанам и магазинам

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Гаражи типографии, раньше стыдливо прятавшиеся на задворках роскошного исторического особняка, стали жить полноценной жизнью и полюбились многим новосибирцам

Гаражи типографии, раньше стыдливо прятавшиеся на задворках роскошного исторического особняка, стали жить полноценной жизнью и полюбились многим новосибирцам

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В Новосибирске старую типографию превратили в модный квартал с барами

Сегодня улица Коммунистическая от Красного проспекта до Серебренниковской разделяет два популярных двора: налево пойдешь — во двор с The Rooks попадешь, направо пойдешь — в «Типографию» попадешь. За 10 лет эта часть исторического центра преобразилась до неузнаваемости, став одним из самых посещаемых мест в городе. Особенно это касается, пожалуй, многочисленных пристроек и гаражей за историческими особняками, составившими сегодня здание на Красном проспекте, 22. Как из купеческого торгового дома и старой типографии сделали одно из главных тусовочных мест Новосибирска — в материале НГС.

Историческое здание долгое время было по сути производственным: здесь почти сто лет печатали газеты

Историческое здание долгое время было по сути производственным: здесь почти сто лет печатали газеты

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У здания на Красном проспекте, 22 богатая история. Начать стоит с того, что на самом деле это не одно здание, а два. Оба появились на рубеже XIX и XX веков: одно на углу Новониколаевского тогда еще проспекта и улицы Гудимовской (сегодня это Коммунистическая) построил купец Иван Суриков, другое со стороны Воронцовской (нынешняя Свердлова) пристроил Никон Молчанов.

Уже в начале <nobr class="_">XX века</nobr> это место можно было бы назвать в некотором смысле тусовочным: там, где есть гостиница и модные магазины, всегда оживленно

Уже в начале XX века это место можно было бы назвать в некотором смысле тусовочным: там, где есть гостиница и модные магазины, всегда оживленно

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У Сурикова, одного из новониколаевских градоначальников, было несколько домов в городе, но этот был исключительно коммерческим, как и у Молчанова. Здесь находились гостиница «Николаевское подворье», номера «Европа», магазин и торговый дом собственного предприятия купца «Суриков и сыновья», магазин готового платья.

В соседнем здании тоже был торговый дом — «Собенников и братья Молчановы». В статье «Сибирское купечество: экскурс в историю» Евгении Комлевой даже отмечается, что это было одно из крупнейших торговых предприятий Сибири. Купцы занимались торговлей чаем, сахаром, хлебом и кожами по всему региону. В здании же, помимо собственно торгового дома, к началу 1917 года размещалось четырехклассное городское училище, чайная «Ван-Ху-Син» (как зачаток будущего ресторанного квартала), посудные магазины Щелкунова, Метелева и И. Ф. Латена, склад земледельческих орудий «Андриане Плат» и магазин книжных и канцелярских принадлежностей Николая Литвинова.

Два здания купцы построили примерно в одно время — на рубеже веков

Два здания купцы построили примерно в одно время — на рубеже веков

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Николай Литвинов, владелец типографии, которая когда-то размещалась на месте здания областной библиотеки на Советской, 6, стал одним из первых революционных издателей в Сибири: с марта 1917 года он выпускал общественно-политическую газету товарищества «Свободная Сибирь». В июле того же года типография вместе с редакцией переехали в дом Молчанова, а после октябрьской революции ее национализировали.

К 1920-м печатное дело здесь расширилось и разделилось: типография Совнархоза № 1 заняла дом Сурикова, типография № 2 — дом Молчанова. Из одной в другую в начале своей работы успела перекочевать «Советская Сибирь», а позже обе передали в полное распоряжение редакции газеты, которая затем заняла огромное здание на Немировича-Данченко, 104.

Типография занимала историческое здание почти до конца нулевых, но к тому моменту если и функционировала, то на всю Сибирь уже точно не гремела. В 2007 году ОАО «Новосибирский полиграфический комбинат» обанкротилось. Помещения банкрота продавали с торгов довольно долго: либо не было заявок, либо участников не допускали к торгам. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, последние помещения были проданы только в апреле 2012 года: больше 1,2 тысячи кв. м ушли с молотка за смешные, кажется сегодня, 21,3 миллиона рублей — их выкупила московская «Венчурная компания Нимонта».

Так в здании бывшей типографии выглядел первый в России бутик эпатажной Пэрис Хилтон: ярко, модно, молодежно

Так в здании бывшей типографии выглядел первый в России бутик эпатажной Пэрис Хилтон: ярко, модно, молодежно

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Правда, оживать пустовавшее здание стало гораздо раньше. К весне 2010 года здесь уже начали открывать бутики. Среди первых был, например, салон марки Paris Hilton. Часть галереи первого этажа и сегодня отдана дорогим брендам. Но по-настоящему жить здание начало, когда в него вереницей потянулись рестораны и бары.

Первым стал коктейль-бар Friends — его в конце ноября 2011 года открыли выпускники НГУ Владислав Мусиенко и Вячеслав Яковлев. Спустя 10 лет их дело уже выросло в группу Friends Orchestra, а тогда это было первое заведение подобного формата: с расслабленной дружеской обстановкой и коктейлями.

За первым баром потянулись другие заведения: Peoples (относительно недавно уступивший место другому проекту своих владельцев — Twenty Two), кафе сети «Чашка кофе», ресторан Red House, по названию которого какое-то время именовали весь особняк, BEERFACTORY, этнические рестораны Kemer, Elliniko и Shifu.

Бар Friends стал в некотором смысле первооткрывателем нового пространства. Самые преданные его посетители ходят сюда уже почти 11 лет

Бар Friends стал в некотором смысле первооткрывателем нового пространства. Самые преданные его посетители ходят сюда уже почти 11 лет

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Немало сил и средств в преображение исторического особняка вложил новосибирский предприниматель Сергей Доброневский, который в начале 2010-х придумал превратить его в торгово-культурный центр «1896» — по дате строительства первого из двух купеческих зданий. В мае 2013 года он арендовал 700 «квадратов» особняка и начал делать ремонт и искать подходящих арендаторов: концепция предполагала галерею подарков, ресторан, бутик бельгийского шоколада, бутик цветов и выставочную площадку в цоколе.

К 2013 году здание уже обзавелось новыми «жителями» — магазинами, баром, арендаторами офисов, но таким обжитым, как сегодня, еще не выглядело

К 2013 году здание уже обзавелось новыми «жителями» — магазинами, баром, арендаторами офисов, но таким обжитым, как сегодня, еще не выглядело

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Точную сумму вложений предприниматель тогда подсчитать не смог, оценив их в несколько десятков миллионов рублей. Здание предприниматель называл «достаточно сложным». Чтобы оно снова начало жить, в нём пришлось поменять систему тепло- и электроснабжения, другие коммуникации.

— Конечно, это превысило начальные наши прикидки где-то в 2–2,5 раза, — заметил только Сергей Доброневский.

Фасад здания ремонтировали уже при вовсю работающих арендаторах

Фасад здания ремонтировали уже при вовсю работающих арендаторах

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Развитию не помешали ни эти сложности, ни почти полное отсутствие парковки. Спасли близость к центру и аудитория местных заведений: молодая, энергичная и мобильная. Когда часть помещений были заняты, последним (ну почти) штрихом стал ремонт фасада.

После этого в здании началась текучка. Вместо ресторана Lobby открылся Jonathan, Red House продали. Из тех, кто работает здесь давно и до сих пор, кроме бара Friends и «Чашки кофе» можно также назвать BEERFACTORY, салон Bogner, рестораны «Соседи» и Elliniko.

<nobr class="_">2020-й</nobr> наложил на рестораторов множество ограничений, но там, где одни видят проблему, другие находят возможности. Так у бара Friends появился летник — на крыше пристройки

2020-й наложил на рестораторов множество ограничений, но там, где одни видят проблему, другие находят возможности. Так у бара Friends появился летник — на крыше пристройки

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Новый всплеск активности в особняке пришелся на 2020-й — год ограничений и массовых закрытий. Заведениям стало тесно в старых кирпичных стенах, и они стали искать, куда расшириться. Бар Friends обустроил летник на крыше пристройки — и, как говорится, завертелось. В сентябре стало известно, что в оборот взяли старые гаражи за особняком, и через месяц здесь открылась «Типография»: единое пространство с вереницей баров и ресторанчиков, где можно просто переходить из одного в другой, даже не выходя на улицу.

Правда, не обошлось без протестов. Узнавшие о масштабных работах в пристройках жители соседнего дома тогда всерьез заволновались. Еще несколько заведений в и без того шумном квартале их не радовали: здания расположены в нескольких метрах от детской площадки и газгольдера. Поэтому от кутящей молодежи жильцы сталинки на Свердлова на всякий случай отгородились забором.

Для многих заведений <nobr class="_">2020-й</nobr> стал тяжелым годом, но для заброшенного дворика за историческим особняком он оказался переломным и вдохнул в пространство новую жизнь

Для многих заведений 2020-й стал тяжелым годом, но для заброшенного дворика за историческим особняком он оказался переломным и вдохнул в пространство новую жизнь

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Сейчас движение в квартале, кажется, не останавливается ни на минуту. И речь не только о веселящихся посетителях множества заведений в историческом здании полиграфкомбината. Здесь продолжают открываться новые заведения — в июне, например, начал работать бар Barbara Bus.

СЮЖЕТ

Меняя лица городов

Большей частью исторического здания на Красном проспекте, 22 владеет столичная компания «Платинум Эстейт», арендой также занимается и компания «Миллениум» — ни до той, ни до другой корреспонденту НГС дозвониться не удалось. По данным ЕГРН, участок, который занимает особняк и множество пристроек, вместе с ними арендуют компания «Торговый пассаж», благотворительный фонд «Поддержка», одно частное лицо и «Венчурная компания Нимонта» — та самая, которая много лет назад выкупила на торгах последние помещения обанкротившегося полиграфкомбината.

Неделю назад НГС рассказывал, как преобразилось другое дореволюционное здание: на месте старой мельницы появился современный центр дизайна.

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