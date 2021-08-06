Комбинат тусовки: как купеческий особняк с обанкротившейся типографией стал одним из самых популярных мест города

Николай Литвинов, владелец типографии, которая когда-то размещалась на месте здания областной библиотеки на Советской, 6, стал одним из первых революционных издателей в Сибири: с марта 1917 года он выпускал общественно-политическую газету товарищества «Свободная Сибирь». В июле того же года типография вместе с редакцией переехали в дом Молчанова, а после октябрьской революции ее национализировали.



К 1920-м печатное дело здесь расширилось и разделилось: типография Совнархоза № 1 заняла дом Сурикова, типография № 2 — дом Молчанова. Из одной в другую в начале своей работы успела перекочевать «Советская Сибирь», а позже обе передали в полное распоряжение редакции газеты, которая затем заняла огромное здание на Немировича-Данченко, 104.

