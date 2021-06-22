В Новосибирске в здании бывшего гаража открылся бар с автобусом внутри — как он туда попал

Barbara Bus занял помещение слева от входа в открывшийся в прошлом году комплекс «Типография». Изначально предполагалось, что бар заработает вместе с комплексом, но, по словам Цуркана, создатели столкнулись с рядом технических сложностей. Прежде всего, пришлось решить основную проблему — как внести довольно крупный корпус автобуса в помещение бара, находящееся в глубине здания. В результате автобус пришлось распилить на части и собирать уже внутри.



Автобус не только является основным элементом дизайна помещения, у него есть и утилитарная функция — в салоне находится барная стойка и небольшая кухня. Над автобусом сделана просторная антресоль с дополнительными посадочными местами и туалетом. Из прежней «Барбары» в новое заведение перекочевал стол для дегустаций в форме подковы с устройством для мойки бокалов.