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В Новосибирске в здании бывшего гаража открылся бар с автобусом внутри — как он туда попал

ПАЗ украсил новое заведение Barbara Bus рядом с ресторанным комплексом «Типография»

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Корпус автобуса играет роль бара и кухни одновременно

Корпус автобуса играет роль бара и кухни одновременно

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На Красном проспекте Новосибирска открылся бар с автобусом внутри

В Новосибирске открылся бар, внутри которого владельцы поставили корпус настоящего автобуса ПАЗ-672, который стал основным элементом дизайна помещения.

Заведение с необычным элементом Barbara Bus начало работать в тестовом режиме на минувших выходных по соседству с комплексом «Типография» на Красном проспекте. Barbara Bus это видоизмененная реинкарнация проекта «Барбара ждет» руководителя ресторанов и пивоварни Gusi Сергея Цуркана. Первое заведение располагалось на площади Маркса и было рассчитано на пивных «гиков» (увлеченных какой-то темой людей). Проводившиеся здесь дегустации собирали много народу, но в обычные дни поток посетителей был нестабилен. Бар закрылся с введением в прошлом году запрета на обслуживание в зале для заведений общепита из-за пандемии, и не возобновил работу.

Посадочные места на антресоли

Посадочные места на антресоли

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Barbara Bus занял помещение слева от входа в открывшийся в прошлом году комплекс «Типография». Изначально предполагалось, что бар заработает вместе с комплексом, но, по словам Цуркана, создатели столкнулись с рядом технических сложностей. Прежде всего, пришлось решить основную проблему — как внести довольно крупный корпус автобуса в помещение бара, находящееся в глубине здания. В результате автобус пришлось распилить на части и собирать уже внутри.

Автобус не только является основным элементом дизайна помещения, у него есть и утилитарная функция — в салоне находится барная стойка и небольшая кухня. Над автобусом сделана просторная антресоль с дополнительными посадочными местами и туалетом. Из прежней «Барбары» в новое заведение перекочевал стол для дегустаций в форме подковы с устройством для мойки бокалов.

Чтобы автобус внести в бар, его сначала распили

Чтобы автобус внести в бар, его сначала распили

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Бар будет предлагать, прежде всего, напитки (разные виды пива, сидр и медовуху), полноценной кухни в заведении не планируется. Что касается выбора самих напитков, то упор сделан на продукцию небольших предприятий с авторским подходом.

— В «Гусях» мы предлагаем только наше собственное пиво, а «Бабрара» это крафтовый бар, где мы стараемся собрать самое интересное. Будем и дальше повышать культуру пития — организовывать общение с пивоварами, дегустации и всякого рода обучающе-развлекательные мероприятия. Из нового в этой «Барбаре» будет своя кухня с блюдами современной уличной еды, — говорит Цуркан.

Вход в бар отмечен выложенным кирпичами названием

Вход в бар отмечен выложенным кирпичами названием

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Barbara Bus стали уже девятым заведением с алкоголем, открывшимся во дворе за историческим зданием на Красном проспекте, 22 (дома Сурикова и Молчанова). Помимо «Типографии» (в составе которой работает сразу несколько баров разной направленности) здесь открыты израильская закусочная Yofi, лапшичная Noodle Police, бар на крыше Friends Above и летняя веранда бара-пивоварни Jonathan.

Это не первый случай использование транспортных средств в качестве элемента дизайна заведения в Новосибирске. Так в ресторане «Экспедиция» в зале был установлен корпус настоящего вертолета Ми-2 с двумя посадочными местами внутри. В ресторане «Жить хорошо» была смонтирована настоящая приборная панель старой модели «Волги». Но чаще автобусы применяются для организации точек уличной еды. Так на улице Ленина сейчас работает закусочная в автобусе «ЛАЗ-695». А владельцы бара The Chops соорудили из фургона для перевозки животных своеобразный павильон на своей летней площадке.

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Красный проспектавтобусбар
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