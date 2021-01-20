На улице Ленина заработала бургерная в салоне старого автобуса — ее открыл бывший управленец Traveler`s Coffee

В Новосибирске открыли бургерную в старом советском автобусе
На площадке перед «Универсамом» на улице Ленина в Новосибирске заработало в тестовом режиме заведение
Автобус ЛАЗ-695 превратили в закусочную еще в 2018 году, тогда он стоял на проспекте Димитрова, а основным блюдом в нем были хот-доги. Продержалось необычное заведение, впрочем, недолго, к зиме автобус с этого места исчез. Потом его видели еще в нескольких местах — уже просто стоящим на улице.
Как рассказал нынешний владелец этого мобильного заведения Константин Кораблев, он приобрел его уже давно, но запустить LAZ-695 снова руки дошли только сейчас. Внутри в зале для посетителей был сделан косметический ремонт, а на кухне компактный угольный гриль заменили на большой электрический.
Автобус после долгого простоя на морозе даже не стали заводить, а привезли на место на жесткой сцепке. При этом Константин говорит, что, в принципе, машина на ходу и может ехать сама.
Основным блюдом в заведении стали бургеры — самый дешевый под названием «Холоп» стоит 249 рублей, самый дорогой — Barbiken — 299. В меню остались и хот-доги (несколько видов, все по 99 рублей).
Заведение работает пока в тестовом режиме, владельцам не удалось еще решить некоторые технические проблемы. Например, чтобы попасть в автобус, нужно, чтобы внутри вас заметили и руками раздвинули двери — автоматический привод не работает, а снаружи нет даже звонка.
Для Константина это не первый опыт в общественном питании. По его словам, он в общей сложности 10 лет отработал в сети Travelers`s coffee, пройдя путь от бариста до менеджера. Однако в качестве владельца заведения он решил испытать себя впервые.
Площадка перед «Универсамом» летом прошлого года превратилась в настоящий фуд-трак парк (место, где одновременно ведут торговлю сразу несколько автофургонов с разной едой). Всего тут работали четыре точки, но все они свернули деятельность с наступлением холодов. В декабре на их место пришло заведение «Сытно и остро» (представляет собой большой павильон) с паназиатской кухней. А вот теперь компанию ему составил еще и
Новому проекту придется непросто. Бургеры в центре предлагают многие заведения, а специализированных бургерных в пределах 10-минутной пешеходной доступности можно насчитать четыре штуки (две точки сети МясоRoob, единственная новосибирская точка американской сети Carl`s Jr и закусочная Beer Burger). Из заметных заведений этого жанра, также расположенных в центре, можно отметить еще Burger Records и начавшую работать совсем недавно вторую точку заведения из Академгородка Spot&Choo`s.
Хватает конкурентов у