На улице Ленина заработала бургерная в салоне старого автобуса — ее открыл бывший управленец Traveler`s Coffee

На площадке перед «Универсамом» на улице Ленина в Новосибирске заработало в тестовом режиме заведение LAZ-695 . Это бургерная в настоящем старом автобусе.



Автобус ЛАЗ-695 превратили в закусочную еще в 2018 году, тогда он стоял на проспекте Димитрова, а основным блюдом в нем были хот-доги. Продержалось необычное заведение, впрочем, недолго, к зиме автобус с этого места исчез. Потом его видели еще в нескольких местах — уже просто стоящим на улице.