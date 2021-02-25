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Профессор из Нидерландов написал книгу про архитектуру Новосибирска со снимками «Победы» и слонами перед оперным

Издание рассказывает о градостроительстве в Новосибирске в 1930–1950-х годах

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Иван Невзгодин и макет книги&nbsp;

Иван Невзгодин и макет книги 

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Профессор из Нидерландов написал книгу о неоклассицизме в Новосибирске

Преподаватель Делфтского технологического университета (Нидерланды) Иван Невзгодин выпустил книгу об архитектуре Новосибирска «Советский неоклассицизм в архитектуре Новосибирска».

Работа посвящена архитектуре города в 1930–1950-х годах. По словам Ивана Невзгодина, большинство архивных материалов (проекты, фотографии и биографии) зодчих публикуются в ней впервые. Современные фотографии для издания сделал графический дизайнер Анатолий Грицюк.

— Архивные материалы помогают понять, какой интересной и высококачественной была архитектура Новосибирска в этот трудный для страны период, какие талантливые зодчие работали в нашем городе. Многие городские ансамбли, созданные в то время, дошли до нас с изменениями, не позволяющими правильно оценить их качество. Проектные материалы и фотографии 1950-х годов позволяют понять, что нам есть чем гордиться и что сохранять. Книга возвращает городу почти забытые имена замечательных зодчих, часто со сложной судьбой. Упомяну лишь одно имя Ольги Александровны Шталь. Эта героическая женщина из дворянской семьи, с 1942 года работая в Новосибирске, фактически спасла город от градостроительных ошибок, которые так легко было допустить в эти трагические годы, — рассказал журналисту НГС автор книги Иван Невзгодин.

Иван Невзгодин рассказал, что изучает историю архитектуры Новосибирска уже 25 лет. До этой книги фокусом его исследований были 1920–1930-е года — «эпоха авангарда».

— После выхода моей книги о конструктивизме в 2013 году ассоциация «Гильдия проектировщиков Сибири» выступила с инициативой подготовки публикации о послевоенной архитектуре города. Этот интересный период оказался малоисследованным, о многих видных зодчих было почти ничего не известно. Я благодарен судьбе, что мне удалось найти много нового в архивах и частных собраниях, — поделился Невзгодин.

Иван Невзгодин — доктор архитектуры кафедры «Ценности наследия» (Heritage and Values) ЮНЕСКО архитектурного факультета Делфтского технического университета в городе Делфт, Нидерланды. В 1998 году окончил с красным дипломом НГАХА.

Издание сопровождается архивными и современными фотографиями

Издание сопровождается архивными и современными фотографиями

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Организатором и куратором печати книги в Новосибирске стала Татьяна Тайченачева.

— Книга посвящена предвоенному и послевоенному периоду. Это период, когда был совершен переход от архитектуры конструктивизма к сталинскому или советскому неоклассицизму. Это был поворот к классике, традиции, к народным орнаментам и мотивам, — объяснила Татьяна Тайченачева.

Она рассказала, что к этому архитектурному стилю в Новосибирске относится театр оперы и балета с его внутренним оформлением: росписью потолка, скульптурами над верхними ярусами и люстрами. Кроме того, это Дом культуры имени Максима Горького и Дом культуры «Энергия». В книге 400 страниц, Татьяна продает экземпляры по 2500 рублей.

Слоны на площади Ленина, 1950-е годы&nbsp;

Слоны на площади Ленина, 1950-е годы 

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Интересная архивная фотография из книги — слоны на площади Ленина.

— Фотографию замечательного фотографа Горбунова со слонами предложил Анатолий Грицюк. Вероятно, это слоны и верблюды знаменитого Владимира Григорьевича Дурова, но история цирка — это не моя специализация. Мы так хотели потроллить москвичей, которые до сих пор действительно думают, что у нас по улицам дикие медведи бродят. Но если серьезно, эта фотография прекрасно иллюстрирует одну из тем книги — архитектурное осмысление масштаба городского пространства. Свою мегаломанию Новосибирск унаследовал не только от «эпохи конструктивизма», но и от мастеров французского неоклассицизма эпохи Просвещения. Порталы высотой в несколько этажей, величественные ансамбли комплексов жилых домов по Станиславского на левом берегу рассчитаны не на обычных людей, а на советского гиганта-сверхчеловека, — рассказал автор книги.

Интерьер кинотеатра «Победа», 1952 год&nbsp;

Интерьер кинотеатра «Победа», 1952 год 

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Иван Невзгодин подчеркнул, что в новосибирской архитектуре того времени его поражает «театральность градостроительных решений». Хороший пример этому — Вокзальная магистраль, парадная застройка которой была рассчитана на приезд высшего руководства страны.

— Это репрезентативная архитектура для быстрого восприятия из автомобиля важных гостей. Примечательно для этого периода существование в Новосибирске трех школ советской неоклассики: Московской, Ленинградской и местной — Сибирской. Интересно различие довоенного и послевоенного неоклассицизма. Восприятие многих ансамблей пострадало, когда убрали скульптуру, которая «держала» их масштаб. Пример этому — пространство перед зданием клуба им. А. А. Жданова (сейчас — ДК «Энергия») на Красном проспекте, 171/4, которое потеряло свою гармонию и завершенность, когда перед клубом убрали скульптурную группу, — рассказал Иван Невзгодин.

Предыдущая книга Ивана Невзгодина была посвящена конструктивизму. Новосибирск — один из немногих городов в России, где объектов конструктивизма больше сотни. Это и жилые дома, и общественные здания. В этом тексте мы рассказывали о поликлинике № 1 на улице Серебренниковской, 42 — одном из пионеров авангардной архитектуры в городе и первой полноценной поликлинике.

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архитектураградостроительство
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