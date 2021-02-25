Профессор из Нидерландов написал книгу про архитектуру Новосибирска со снимками «Победы» и слонами перед оперным

Профессор из Нидерландов написал книгу о неоклассицизме в Новосибирске
Преподаватель Делфтского технологического университета (Нидерланды) Иван Невзгодин выпустил книгу об архитектуре Новосибирска «Советский неоклассицизм в архитектуре Новосибирска».
Работа посвящена архитектуре города в 1930–1950-х годах. По словам Ивана Невзгодина, большинство архивных материалов (проекты, фотографии и биографии) зодчих публикуются в ней впервые. Современные фотографии для издания сделал графический дизайнер Анатолий Грицюк.
— Архивные материалы помогают понять, какой интересной и высококачественной была архитектура Новосибирска в этот трудный для страны период, какие талантливые зодчие работали в нашем городе. Многие городские ансамбли, созданные в то время, дошли до нас с изменениями, не позволяющими правильно оценить их качество. Проектные материалы и фотографии
Иван Невзгодин рассказал, что изучает историю архитектуры Новосибирска уже
— После выхода моей книги о конструктивизме в 2013 году ассоциация «Гильдия проектировщиков Сибири» выступила с инициативой подготовки публикации о послевоенной архитектуре города. Этот интересный период оказался малоисследованным, о многих видных зодчих было почти ничего не известно. Я благодарен судьбе, что мне удалось найти много нового в архивах и частных собраниях, — поделился Невзгодин.
Иван Невзгодин — доктор архитектуры кафедры «Ценности наследия» (Heritage and Values) ЮНЕСКО архитектурного факультета Делфтского технического университета в городе Делфт, Нидерланды.
Организатором и куратором печати книги в Новосибирске стала Татьяна Тайченачева.
— Книга посвящена предвоенному и послевоенному периоду. Это период, когда был совершен переход от архитектуры конструктивизма к сталинскому или советскому неоклассицизму. Это был поворот к классике, традиции, к народным орнаментам и мотивам, — объяснила Татьяна Тайченачева.
Она рассказала, что к этому архитектурному стилю в Новосибирске относится театр оперы и балета с его внутренним оформлением: росписью потолка, скульптурами над верхними ярусами и люстрами. Кроме того, это Дом культуры имени Максима Горького и Дом культуры «Энергия». В книге
Интересная архивная фотография из книги — слоны на площади Ленина.
— Фотографию замечательного фотографа Горбунова со слонами предложил Анатолий Грицюк. Вероятно, это слоны и верблюды знаменитого Владимира Григорьевича Дурова, но история цирка — это не моя специализация. Мы так хотели потроллить москвичей, которые до сих пор действительно думают, что у нас по улицам дикие медведи бродят. Но если серьезно, эта фотография прекрасно иллюстрирует одну из тем книги — архитектурное осмысление масштаба городского пространства. Свою мегаломанию Новосибирск унаследовал не только от «эпохи конструктивизма», но и от мастеров французского неоклассицизма эпохи Просвещения. Порталы высотой в несколько этажей, величественные ансамбли комплексов жилых домов по Станиславского на левом берегу рассчитаны не на обычных людей, а на советского гиганта-сверхчеловека, — рассказал автор книги.
Иван Невзгодин подчеркнул, что в новосибирской архитектуре того времени его поражает «театральность градостроительных решений». Хороший пример этому — Вокзальная магистраль, парадная застройка которой была рассчитана на приезд высшего руководства страны.
— Это репрезентативная архитектура для быстрого восприятия из автомобиля важных гостей. Примечательно для этого периода существование в Новосибирске трех школ советской неоклассики: Московской, Ленинградской и местной — Сибирской. Интересно различие довоенного и послевоенного неоклассицизма. Восприятие многих ансамблей пострадало, когда убрали скульптуру, которая «держала» их масштаб. Пример этому — пространство перед зданием клуба
Предыдущая книга Ивана Невзгодина была посвящена конструктивизму. Новосибирск — один из немногих городов в России, где объектов конструктивизма больше сотни. Это и жилые дома, и общественные здания. В этом тексте мы рассказывали