Профессор из Нидерландов написал книгу про архитектуру Новосибирска со снимками «Победы» и слонами перед оперным

Преподаватель Делфтского технологического университета (Нидерланды) Иван Невзгодин выпустил книгу об архитектуре Новосибирска «Советский неоклассицизм в архитектуре Новосибирска».



Работа посвящена архитектуре города в 1930–1950-х годах. По словам Ивана Невзгодина, большинство архивных материалов (проекты, фотографии и биографии) зодчих публикуются в ней впервые. Современные фотографии для издания сделал графический дизайнер Анатолий Грицюк.