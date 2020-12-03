Иллюзия свободных дорог: как в центре Новосибирска издеваются над пешеходами в угоду автомобилистам

Сначала на пешеходном переходе у часовни во имя Святого Николая Чудотворца установили светофор с разрешающими фазами в 17 секунд для пешеходов и в 70 — для транспорта. Но недавно стало еще хуже: время перехода сократили до 14 секунд, а красная фаза увеличилась до 74 секунд. Теперь, чтобы перейти Красный проспект по правилам дорожного движения, пешеходам необходимо потратить до 3 минут, большую часть этого времени просто ожидая зеленый свет.

Департамент транспорта мэрии Новосибирска утверждает, что такой режим светофора — компромисс (да, унижение пешеходов у департамента — это компромисс): чтобы сделать переход безопасным для пешеходов и в то же время не ухудшить пропускную способность дороги, в том числе и для общественного транспорта.

Но каждый вечер на этом участке всё равно образуются пробки, и светофор никак не влияет на ситуацию. А общественный транспорт спокойно едет по выделенной полосе без пробок.

