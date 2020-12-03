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Вячеслав Удинцев

Архитектор-урбанист
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Вячеслав Удинцев

Архитектор-урбанист

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Иллюзия свободных дорог: как в центре Новосибирска издеваются над пешеходами в угоду автомобилистам

Урбанист объяснил, почему переход через Красный проспект бесит и пешеходов, и водителей

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Наземный переход у часовни — единственный возможный в этой части Красного проспекта

Наземный переход у часовни — единственный возможный в этой части Красного проспекта

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Пешеходный переход у часовни на Красном проспекте сократили на 3 секунды

Новосибирские власти как будто объявили войну пешеходам — формально для их же безопасности. Вездесущая программа БКД особенно прошлась по центру города, воткнув новые оградки везде, где было возможно, и перестроив пешеходные пути так, что ходить по ним не хочется. Последней каплей стало увеличение ожидания перехода в самом сердце города, у часовни на Красном, где и так было полно проблем из-за двойного светофора и закрытого подземного перехода. И это зимой, когда стоять на морозе даже лишние секунды (которые всё равно складываются в минуты) — так себе удовольствие. Новосибирский архитектор-урбанист Вячеслав Удинцев объясняет, почему от такого решения становится только хуже — и пешеходам, и автомобилистам.

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Сначала на пешеходном переходе у часовни во имя Святого Николая Чудотворца установили светофор с разрешающими фазами в 17 секунд для пешеходов и в 70 — для транспорта. Но недавно стало еще хуже: время перехода сократили до 14 секунд, а красная фаза увеличилась до 74 секунд. Теперь, чтобы перейти Красный проспект по правилам дорожного движения, пешеходам необходимо потратить до 3 минут, большую часть этого времени просто ожидая зеленый свет.

Департамент транспорта мэрии Новосибирска утверждает, что такой режим светофора — компромисс (да, унижение пешеходов у департамента — это компромисс): чтобы сделать переход безопасным для пешеходов и в то же время не ухудшить пропускную способность дороги, в том числе и для общественного транспорта.
Но каждый вечер на этом участке всё равно образуются пробки, и светофор никак не влияет на ситуацию. А общественный транспорт спокойно едет по выделенной полосе без пробок.

Сокращение времени на переход дороги от пробок эту часть центра, как видно, не избавило

Сокращение времени на переход дороги от пробок эту часть центра, как видно, не избавило

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У соседних светофоров красная фаза для автомобилей, двигающихся по Красному проспекту, более 30 секунд. Это делает фазу в 14 секунд у часовни еще более бессмысленной: светофоры можно было синхронизировать, и при скорости 30–40 км/ч автомобилисты ехали бы без ожидания и задержки на светофоре у часовни.

Сравним расчеты светофорных фаз в России и в стране, где автомобилизация почти в три раза выше, — в США, штате Техас.

По российским нормам зеленая фаза для пешеходов на Красном проспекте должна составлять около 35–36 секунд, но у нас еще хитрят с островком безопасности и делят переход одной дороги на два по 15 секунд по расчетам, а по факту даже по 14 секунд. А по нормам Техаса разрешающая фаза для пешеходов должна составлять около 37–38 секунд.

В США руководствуются специальными расчетами, которые учитывают скорость пешеходов (рекомендованная составляет от 3 до 4 фт/с или от 0,9 до 1,2 м/с) и длину пешеходного перехода

В США руководствуются специальными расчетами, которые учитывают скорость пешеходов (рекомендованная составляет от 3 до 4 фт/с или от 0,9 до 1,2 м/с) и длину пешеходного перехода

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Для автомобилей зеленую фазу российские нормы не регулируют, но в штате Техас есть рекомендации, по которым транспортный поток при определенной скорости сможет преодолеть перекресток. По таблице Красный проспект подходит под вторую группу, то есть достаточно 30–60 секунд зеленой фазы светофора, чтобы весь транспорт успел преодолеть пешеходный переход.

Максимальное значение для зеленой фазы светофора должно превышать среднее время перехода, чтобы в часы пик успевали пройти все пешеходы в очереди. В таблице указаны значения для пешеходов с разной скоростью&nbsp;

Максимальное значение для зеленой фазы светофора должно превышать среднее время перехода, чтобы в часы пик успевали пройти все пешеходы в очереди. В таблице указаны значения для пешеходов с разной скоростью 

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Почему от такой настройки светофоров страдают все: и автомобилисты, и пешеходы?

  1. Пешеходы не успевают перейти дорогу за одну зеленую фазу и могут создавать аварийные ситуации на дороге, так как пытаются перебежать на красный свет.
  2. Водители из-за избыточного зеленого сигнала для них склонны превышать скорость, что также ведет к рискам на дороге.
  3. В случае комбинации 1 и 2 пунктов мы получаем ДТП с ответственностью водителя и причинение вреда здоровью пешехода.
  4. Снижается привлекательность города для прогулок.
  5. У водителей создается иллюзия свободных дорог, ведь зеленые сигналы по 70 секунд и более — как тут могут быть пробки? И они всё чаще выбирают для поездок личный автомобиль, а не альтернативный вид транспорта или пешую прогулку.
  6. Светофоры на Красном проспекте не синхронизированы между собой, это создает дополнительные заторы на дорогах.

Оптимальные разрешающие фазы светофора на Красном проспекте должны составлять 35–40 секунд для пешехода и 30–60 секунд для автомобиля. С такими фазами пропускная способность не ухудшится, а комфорт и безопасность пешеходов увеличатся.

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От редакции. Наземный переход у часовни остался единственным возможным вариантом в этой части Красного проспекта: подземный закрыт на серьезный ремонт. Осенью НГС показывал, что там происходит.

Еще один неудобный переход в этом году утвердили при проходе с Красного проспекта к набережной.

А вот от неудобного мостового перехода через площадь Лыщинского городские власти всё-таки отказались. Правда, не из-за критики архитекторов и урбанистов, а из-за экономии.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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