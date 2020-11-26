Мэрия утвердила неудобную схему перехода возле парка «Городское начало» — показываем в одной картинке, как ходить

В мэрии Новосибирска утвердили схему движения пешеходов на площади Инженера Будагова — по этому маршруту жителям предлагают ходить уже несколько месяцев из-за строительства четвертого моста.

Сейчас дойти до «Речного вокзала» со стороны Красного проспекта можно только через центральный островок площади. Через парк «Городское начало» пройти нельзя — там установлен забор. Эта схема уже вызвала недоумение у горожан. Здесь мы публиковали колонку новосибирца, который рассказал, почему такое решение может быть опасным для жителей.