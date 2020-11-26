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Мэрия утвердила неудобную схему перехода возле парка «Городское начало» — показываем в одной картинке, как ходить

Изменить маршрут перехода пришлось из-за строительства четвертого моста

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Проход через парк сейчас прегражден забором

Проход через парк сейчас прегражден забором

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Изменили схему движения пешеходов на площади Инженера Будагова в Новосибирске

В мэрии Новосибирска утвердили схему движения пешеходов на площади Инженера Будагова — по этому маршруту жителям предлагают ходить уже несколько месяцев из-за строительства четвертого моста.

Сейчас дойти до «Речного вокзала» со стороны Красного проспекта можно только через центральный островок площади. Через парк «Городское начало» пройти нельзя — там установлен забор. Эта схема уже вызвала недоумение у горожан. Здесь мы публиковали колонку новосибирца, который рассказал, почему такое решение может быть опасным для жителей.

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— Участок в районе площади Будагова выделили для строительства новых опор. Там переустраивают тепловые и электрические сети, а также водопровод и канализацию. На время проведения работ пешеходное движение организовано через регулируемые пешеходные переходы от пересечения ул. Фабричной — Красный проспект под эстакадой на площади им. инженера Будагова до завершения работ на территории «Городского начала», — сообщили в пресс-службе мэрии.

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В мэрии отметили, что после окончания строительства «Сибирская концессионная компания» благоустроит «Городское начало» за собственный счет. Срок выполнения работ по благоустройству территории парка — до 31 декабря 2023 года.

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ВИСгородская средачетвертый мост
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