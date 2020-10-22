В Новосибирске перекопали сквер за оперным — показываем, что там происходит

В сквере за оперным театром в Новосибирске идет реконструкция — в этом году там планируют сделать новые дорожки. Местные жители испугались, что работы могут повредить деревья, которые высаживали там в прошлом году. Власти отвечают, что работы идут аккуратно.

Показываем, что в сквере происходит сейчас.