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В Новосибирске перекопали сквер за оперным — показываем, что там происходит

Из-за реконструкции в центре города лежат огромные горы земли

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Сейчас на территории сквера идут строительные работы

Сейчас на территории сквера идут строительные работы

Рабочие перерыли сквер за оперным театром в Новосибирске

В сквере за оперным театром в Новосибирске идет реконструкция — в этом году там планируют сделать новые дорожки. Местные жители испугались, что работы могут повредить деревья, которые высаживали там в прошлом году. Власти отвечают, что работы идут аккуратно.

Показываем, что в сквере происходит сейчас.

По данным мэрии, в этом году работы в сквере проходят с <nobr class="_">2 октября</nobr> по <nobr class="_">2 ноября</nobr>

По данным мэрии, в этом году работы в сквере проходят с 2 октября по 2 ноября

Жительница Новосибирска Наталья Попова сообщила на своей странице в Facebook о том, что сирень, которую она с сыном посадила там год назад, засыпали камнями.

— Я специально пришла посмотреть после сегодняшнего сообщения о том, что здесь, за оперным театром, всё перерывают. Очень задумалась, обрадовалась, а может, и огорчилась, что не взяла своего ребенка, с которым мы в прошлом году здесь садили семейное дерево. Даже имя у него было — Бобик. Теперь наше дерево, наша сирень вот под этими камнями. Это очень обидно. Причем это была акция «Посади дерево», все были счастливые и думали, что это на очень долгие годы, — пишет женщина.

Также сибирячка записала видео с места.

Видео: kinderpnv / Facebook.com

По словам вице-мэра, главы департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анны Терешковой, деревья в сквере остались на своих местах.

— Их не засыпали. У нас работают дендрологи. Все, кто сажал в том году растения, уже посадили их в соответствии с тем дендропланом, который у нас предусмотрен по развитию сквера. Ни одна из посадок не пострадает, потому что она высажена в соответствии с дендропланом. Мы делаем дорожки, скейт-площадку и фонари. Но это не задевает насаждения, которые были сделаны в том году, — рассказала Анна Терешкова НГС.

Рабочие раскопали участки, на которых в будущем проложат новые дорожки

Рабочие раскопали участки, на которых в будущем проложат новые дорожки

Трамваи продолжают движение по кольцу

Трамваи продолжают движение по кольцу

Вице-мэр добавила, что сейчас в сквере делают твердые покрытия, а следующим там закончат озеленение и снесут старый туалет.

Молодых насаждений не видно из-за работ

Молодых насаждений не видно из-за работ

О реконструкции сквера стало известно в августе прошлого года. Тогда Анна Терешкова сообщила, что в сквере появятся скейт-площадка, новые пешеходные дорожки, освещение, посадят новые деревья и кустарники. Также мэр Анатолий Локоть сообщил, что главным украшением сквера станет трамвай № 13, который установят в качестве арт-объекта.

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