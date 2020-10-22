В Новосибирске перекопали сквер за оперным — показываем, что там происходит

Рабочие перерыли сквер за оперным театром в Новосибирске
В сквере за оперным театром в Новосибирске идет реконструкция — в этом году там планируют сделать новые дорожки. Местные жители испугались, что работы могут повредить деревья, которые высаживали там в прошлом году. Власти отвечают, что работы идут аккуратно.
Показываем, что в сквере происходит сейчас.
Жительница Новосибирска Наталья Попова сообщила на своей странице в Facebook о том, что сирень, которую она с сыном посадила там год назад, засыпали камнями.
— Я специально пришла посмотреть после сегодняшнего сообщения о том, что здесь, за оперным театром, всё перерывают. Очень задумалась, обрадовалась, а может, и огорчилась, что не взяла своего ребенка, с которым мы в прошлом году здесь садили семейное дерево. Даже имя у него было — Бобик. Теперь наше дерево, наша сирень вот под этими камнями. Это очень обидно. Причем это была акция «Посади дерево», все были счастливые и думали, что это на очень долгие годы, — пишет женщина.
Также сибирячка записала видео с места.
Видео: kinderpnv / Facebook.com
По словам вице-мэра, главы департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анны Терешковой, деревья в сквере остались на своих местах.
— Их не засыпали. У нас работают дендрологи. Все, кто сажал в том году растения, уже посадили их в соответствии с тем дендропланом, который у нас предусмотрен по развитию сквера. Ни одна из посадок не пострадает, потому что она высажена в соответствии с дендропланом. Мы делаем дорожки, скейт-площадку и фонари. Но это не задевает насаждения, которые были сделаны в том году, — рассказала Анна Терешкова НГС.
Вице-мэр добавила, что сейчас в сквере делают твердые покрытия, а следующим там закончат озеленение и снесут старый туалет.
О реконструкции сквера стало известно в августе прошлого года. Тогда Анна Терешкова сообщила, что в сквере появятся скейт-площадка, новые пешеходные дорожки, освещение, посадят новые деревья и кустарники. Также мэр Анатолий Локоть сообщил, что главным украшением сквера станет трамвай