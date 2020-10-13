Мэрия решила принудительно забирать овощи у продавцов на Маркса и скармливать их животным в зоопарке

Мэрия Новосибирска планирует изымать продукты у незаконных торговцев и передавать их в Новосибирский зоопарк, об этом сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин.

По его данным, сейчас в городе 43 проблемные точки. Самые крупные из них пять — на площади Маркса в районе остановки «Башня», на площади Калинина, метро «Студенческая», площади Станиславского и на «Золотой ниве».

— Для нас это явление сезонное: с начала мая и до начала октября. За последние пару лет мы добились увеличения штрафов. Но плохо то, что суммы в 1,5–3 тысячи рублей рассматриваются данными продавцами как просто некий налог на торговлю. Конечно, когда мы говорим о площади Калинина или Маркса, обороты данных торговцев значительные. И сумма штрафа особо никого не пугает, — объяснил Виталий Витухин.