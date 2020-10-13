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Мэрия решила принудительно забирать овощи у продавцов на Маркса и скармливать их животным в зоопарке

Аналогичным способом власти хотят поступать во всех точках с несанкционированной торговлей

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Штраф в 1,5–3 тысячи рублей не останавливает незаконных торговцев

Штраф в 1,5–3 тысячи рублей не останавливает незаконных торговцев

Мэрия начнёт изымать овощи и фрукты у незаконных торговцев для зоопарка

Мэрия Новосибирска планирует изымать продукты у незаконных торговцев и передавать их в Новосибирский зоопарк, об этом сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин.

По его данным, сейчас в городе 43 проблемные точки. Самые крупные из них пять — на площади Маркса в районе остановки «Башня», на площади Калинина, метро «Студенческая», площади Станиславского и на «Золотой ниве».

— Для нас это явление сезонное: с начала мая и до начала октября. За последние пару лет мы добились увеличения штрафов. Но плохо то, что суммы в 1,5–3 тысячи рублей рассматриваются данными продавцами как просто некий налог на торговлю. Конечно, когда мы говорим о площади Калинина или Маркса, обороты данных торговцев значительные. И сумма штрафа особо никого не пугает, — объяснил Виталий Витухин.

Ведомство решило применять опыт Красноярска, где удалось практически полностью победить незаконную торговлю.

— Выяснилось, что только изъятие товара и средств этой торговли переломило эту ситуацию. Я лично общался с главой Росимущества. Нет никаких проблем по утилизации непродовольственных товаров, но есть проблема с продуктами питания. Тем не менее мы можем сделать свои собственные холодильные хранилища, куда будем свозить изъятый товар, — объяснил специалист.

Продукты будут проверять специалисты Роспотребнадзора.

— Незаконный товар по нашим планам в следующем году будет просто отдаваться в Новосибирский зоопарк для кормления животных. С одной стороны, прекрасная практика по нанесению ущерба незаконным предпринимателям, с другой стороны, всё будет делаться в соответствии с законом и будет оказана помощь нашим животным.

Также, по словам Виталия Витухина, будут усиливаться рейды.

— Заметили такую тенденцию — если с нами в рейде находятся полицейские не из этого района, они значительно эффективнее. Но последние месяца два эта работа затихла, и до нас практически официально довели, что работа полицейских не в своем районе недопустима по какому-то внутреннему распорядку. Нам хотелось бы всё-таки наладить сотрудничество именно в перекрёстном выделении полицейских.

В конце сентября незаконных торговцев обвинили в появлении огромных мусорных гор на площади Калинина. На стихийные рынки можно пожаловаться на муниципальном портале.

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незаконная торговля
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