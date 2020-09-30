Почему площадь Калинина погрязла в мусоре — объясняют мэрия и «Экология-Новосибирск»

В мэрии также пояснили, что за 2020 год полицейские провели 77 рейдов на площади Калинина и составили 251 протокол об административном правонарушении по ст. 9.1 («Торговля в неустановленном месте»).

Ст. 9.1 («Торговля в неустановленном месте») Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

— Кроме того, специалистами администрации Центрального округа ежедневно, 2 раза в день, осуществляется контроль за территорией площади Калинина. Вывоз мусора с площади также осуществляется силами МКУ «Центральное» каждый день, 2 раза в день, — сообщили в мэрии.



При этом в «Экологии-Новосибирск» сообщили, что мусор оставляют предприниматели, которые работают в соседних домах — им просто некуда больше его складывать.

— Региональным оператором установлено, что юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, расположенными в нежилых помещениях многоквартирных домов и административных зданиях по адресам: Красный проспект, 157, 157/1, 186, 186/1, 188, 85, 85а, 87, 24, ул. Дуси Ковальчук, 260, осуществляется деятельность, в результате которой образуются твердые коммунальные отходы, — объяснили в «Экологии-Новосибирск».