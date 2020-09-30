Почему площадь Калинина погрязла в мусоре — объясняют мэрия и «Экология-Новосибирск»

Кучи мусора на площади Калинина оставляют торговцы
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» и мэрия города объяснили, почему на площади Калинина собираются горы мусора. Причины названы разные.
— Складирование мусора на площади Калинина осуществляют незаконно торгующие граждане, — пояснили в мэрии.
Фотографии мусорных куч недалеко от станции метро «Заельцовская» мы публиковали в воскресенье, 27 сентября. Тогда же возмущённые жители района рассказали НГС, что мусор на остановке появляется регулярно и его никто не убирает.
В мэрии также пояснили, что за 2020 год полицейские провели 77 рейдов на площади Калинина и составили 251 протокол об административном правонарушении по ст. 9.1 («Торговля в неустановленном месте»).
Ст. 9.1 («Торговля в неустановленном месте») Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».
— Кроме того, специалистами администрации Центрального округа ежедневно, 2 раза в день, осуществляется контроль за территорией площади Калинина. Вывоз мусора с площади также осуществляется силами МКУ «Центральное» каждый день, 2 раза в день, — сообщили в мэрии.
При этом в «Экологии-Новосибирск» сообщили, что мусор оставляют предприниматели, которые работают в соседних домах — им просто некуда больше его складывать.
— Региональным оператором установлено, что юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, расположенными в нежилых помещениях многоквартирных домов и административных зданиях по адресам: Красный проспект, 157, 157/1, 186, 186/1, 188, 85, 85а, 87, 24, ул. Дуси Ковальчук, 260, осуществляется деятельность, в результате которой образуются твердые коммунальные отходы, — объяснили в «Экологии-Новосибирск».
В компании уточнили, что ЮЛ и ИП складывают мусор вдоль Красного проспекта и улицы Дуси Ковальчук, потому что рядом с указанными домами нет специальных площадок для отходов. Собственники жилых помещений в этих домах отказались заключать договор о совместном использовании контейнеров для мусора.
Этим летом в центре внимания также оказалась другая гора мусора в Заельцовском районе. Депутат городского совета Олег Шестаков отправил видеообращение на прямую линию с президентом — он попросил Путина повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой № 17.