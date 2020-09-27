На площади Калинина выросла огромная гора мусора

— Эта куча и вчера там была, но поменьше. Торговцы туда складывают мусор, и раз в несколько дней его, по-видимому, убирает кто-то. <…> Уборщиков или мусоровоза рядом не было, — пояснил тогда очевидец.



Корреспондент направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, кто именно должен убирать оставленный торговцами мусор с площади Калинина и с какой периодичностью это делают.



В июне в центре внимания также оказалась другая гора мусора в Заельцовском районе. Депутат городского совета Олег Шестаков отправил видеообращение на прямую линию с президентом — он попросил Путина повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой № 17.

