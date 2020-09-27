На площади Калинина выросла огромная гора мусора

На остановке «площадь Калинина» в Заельцовском районе Новосибирска появилась гора коробок, поддонов и пакетов, сваленных недалеко от станции метро «Заельцовская».
Мусорную кучу сфотографировала читательница НГС Лариса:
— Воскресное утро. Остановка пл. Калинина. Вид из окна маршрутки. Весьма привлекательная картинка для поднятия настроения, — написала в редакцию женщина.
Это не первый раз, когда на площади Калинина появляется мусор. Летом кучу коробок и мусорных пакетов заметил новосибирец Иван Архипов.
— Эта куча и вчера там была, но поменьше. Торговцы туда складывают мусор, и раз в несколько дней его, по-видимому, убирает кто-то. <…> Уборщиков или мусоровоза рядом не было, — пояснил тогда очевидец.
Корреспондент направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, кто именно должен убирать оставленный торговцами мусор с площади Калинина и с какой периодичностью это делают.
В июне в центре внимания также оказалась другая гора мусора в Заельцовском районе. Депутат городского совета Олег Шестаков отправил видеообращение на прямую линию с президентом — он попросил Путина повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой № 17.