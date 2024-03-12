«Обойная самая полезная»: какую муку лучше всего выбрать для блинов на Масленицу — советы экспертов

Блины принято готовить всю неделю на Масленицу Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Специалисты алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» объяснили, какую муку лучше всего выбрать для приготовления блинов. С 11 марта началась Масленая неделя, поэтому вопрос стал особо актуальным.



Эксперты отметили, что регулярно проводят исследования муки по 37 показателям.

— Одна из важнейших качественных характеристик муки — содержание клейковины. Чем выше ее уровень, тем сильнее мука, но это не означает, что чем больше клейковины, тем выше качество хлеба. Важно понимать, что если концентрация клейковины слишком высока, то углекислый газ не способен с ней справиться, что приводит к плохой пористости хлеба, в итоге получается невысокий хлеб с мелкопористым мякишем, — отметили в алтайском «Центре оценки качества зерна».

В случае с белизной муки другая ситуация. Чем она белее, тем лучше однородность и хлебопекарные свойства.

— Сорт существенно влияет на окончательный результат. Чем он выше, тем более тонкие, пышные и воздушные будут блины, — добавили эксперты.

Пшеничную муку делят на несколько сортов. Мука «экстра» — наиболее очищенный сорт с содержанием клейковины в ней от 28%, который отлично подойдет для блинов. У высшего сорта, муки тонкого помола, почти нет клетчатки. Ее лучше выбирать для сдобной выпечки.

Первый сорт универсальный, его чаще всего используют для выпечки блинов, печенья, вафель и готовят магазинный белый хлеб. У второго сорта грубый помол и есть отруби.

— Обойная мука самая полезная. Ее обычно называют цельнозерновой. В ней много витаминов, минералов и клетчатки, но меньше клейковины, поэтому тесто получается не таким воздушным и эластичным, — предупреждают специалисты.

Блины можно готовить не только из пшеничной, но и из других видов муки. Гречневая придаст блинам необычный вкус и приятный темноватый цвет, но нужно не забыть добавить к ней пшеничную, так как в гречке нет клейковины. А это значит, что блинчик может развалиться на сковородке!

— Гораздо проще испечь блины из овсяной муки, так как в состав некоторых сортов овса входит глютен. Овсяные блины богаты клетчаткой, легкоусвояемыми белками, магнием, кремнием и железом. Такой продукт относят к диетическому, — отметили в алтайском филиале «Центра оценки качества зерна». — Кукурузная мука также полезна, но приготовить из нее блины без добавления других видов муки невозможно. Из-за отсутствия глютена блины будут рваться. Поэтому рекомендуется смешать ее с пшеничной мукой.

Диетические блины получатся из ржаной муки, они также не прилипают к сковородке из-за высокого содержания клейковины.