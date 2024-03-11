Где отпраздновать Масленицу в Новосибирске бесплатно — список мероприятий

Масленичная неделя началась 11 марта Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В Новосибирске праздничные мероприятия на Масленицу (0+) запланировали на воскресенье, 17 марта. Они пройдут практически во всех парках города. Расписание опубликовала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В Центральном парке, на Михайловской набережной, в Заельцовском парке, Затулинском парке и парке «Арена» празднование пройдет с 12:00 до 17:00. В «Березовой роще», парке Кирова, Первомайском, Сосновом бору, «У моря Обского», в «Бугринской роще» мероприятия пройдут с 14:00 до 16:00.



Ранее Анна Терешкова уточняла, что в городе будут жечь чучела, но только там, где это возможно по правилам безопасности.

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